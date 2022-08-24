«التموين» تدرس مقترحا بإتاحة بطاقات تسمح لغير المستفيدين بشراء الخبز المدعم

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة البريد المصرى وشركة سمارت المسئولة عن إصدار البطاقات الذكية مقترحا لإصدار بطاقة ذكية مثل بطاقة ميزة، يحصل عليها المواطن غير المستفيد من البطاقة التموينية ليستطيع شراء خبز بلدى مدعم.

قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إن هناك مقترحا قدمته الشعبة بشأن بيع الخبز البلدى المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية.

وأضاف غراب أن مقترح الشعبة هو بيع الخبز البلدى المدعم لغير حاملى البطاقات التموينية، وذلك بسعر أقل مما يتم طرحه فى السوق الحر، مما يعمل على كبح جماح ارتفاع سعره والذى وصل إلى 1 جنيه، فى حين يتم طرحه على البطاقة التموينية بسعر 5 قروش.

وأوضح أن الخبز البلدى المدعم وفقا للمقترح سيحصل عليه المواطن غير المقيد على البطاقة بنفس مواصافات ووزن الرغيف المدعم والذى يبلغ 90 جرامًا، وبنسبة استخراج دقيق %87.5، على أن تكون هناك زيادة بنسبة %5 فى عدد الأرغفة المنتجة، حيث يتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميًا لصالح منظومة الخبز المدعم.

يشار إلى أن المواطن المقيد على البطاقة يحصل على 150 رغيفًا شهريًا، بواقع 5 أرغفة فى اليوم بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، من خلال 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس الشعبة العامة للمخابز إنه فى حالة تطبيق المقترح سيتم تحديد سعر بيع الرغيف، إضافة إلى عدد الأرغفة التى يتم صرفها يوميًا أو شهريًا.

يذكر أن الحكومة تدعم منظومتى السلع التموينية والخبز المدعم بقيمة 90 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة فى 2023/2022، وتبلغ تكلفة إنتاج الرغيف 65 قرشا.

وأضاف أنه فى حالة التطبيق سيتم إحكام الرقابة على جميع المخابز لمنع التلاعب فى أوزان الخبز، إضافة إلى حل مشكلة سعر الخبز السياحى.

محمد مجدى