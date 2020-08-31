التموين تدرس طلبا سودانيا باستغلال أراضٍ وزراعتها فى مدينة الخرطوم

كشف مصدر حكومى مسئول فى الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة ممثلة فى التموين تستورد ما يقرب من 800 ألف طن زيت فول صويا وعباد خام سنويًا وذلك لسد احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت.

وقال المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أنه طبقًا للإتفاق من حيث المبدأ بين الجانب المصرى والسودانى تدرس الهيئة حاليا استغلال الاراضى الزراعية المتاحة بالسودان لزراعة العباد وفول الصويا والذرة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية مما يساهم فى توفير زيوت الطعام للسوق المصرية ويحد من الاستيراد.

وأوضح المصدر، أن الجانب السودانى ممثل فى شركة اتجاهات السودانية ومنظومة الصناعات السودانية، تقدموا بعرض إلى وزارة التموين بشأن إستغلال الأراضى الزراعية هناك، وتم رفع الأمر للجهات السيادية فى مصر للموافقة عليه.

وأضاف المصدر، أن زراعة الأراضى فى السودان بفول الصويا والعباد، ستؤدى إلى تخفيض كميات الزيوت الخام التى يتم استيرادها من جانب التموين بنسبة لا تقل عن %70 مشيراً إلى أن مصر تستورد نحو %90 من احتياجاتها.

كان قسم بحوث المحاصيل الزيتية فى معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة، أصدر تقريراً يوضح أن مصر تستورد 2 مليون طن زيوت، مقابل إنتاج الزيوت الناتجة عن زراعة المحاصيل الزيتية المصرية البالغ 15 ألف طن.

كما أن إجمالى كميات الزيوت والبذور الزيتية التى يتم استيرادها من الخارج تبلغ 5.7 مليون طن سنويا بقيمة 25 مليار و100 مليون جنيه منها مليونى طن زيوت، و3.7 مليون طن بذور زيتية.

وأشار المصدر، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقوم بضخ ما يقرب من 70 ألف طن زيوت شهريًا وذلك على البطاقات التموينية لما يقرب من 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية.

يشار إلى أنه يتم طرح 20 سلعة غذائية وغير غذائية على قائمة المقررات التموينية وذلك لنحو 21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 70 مليون مواطن.

ويحصل الفرد الواحد المقيد على بطاقة التموين على مبلغ 50 جنيها يشترى من خلالها السلع كل شهر إضافة إلى 150 رغيف خبز بسعر 5 قروش كل شهر.

ويبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى الموازنة العامة للدولة 2020/2021 نحو 84.5 مليار جنيه.