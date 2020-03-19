«التموين» تدرس طلبات البقالين فى الانضمام لمشروع «جمعيتى»

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من الطلبات المقدمة من بقالى التموين التى تطالب بالانضمام إلى مشروع جمعيتى.

يذكر أن «جمعيتى» مشروع بدأته وزارة التموين عام 2015 بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومن خلاله يستطيع الشباب الحصول على قرض من الصندوق من 50 إلى 100 ألف جنيه، وافتتاح منفذ كمجمع استهلاكى عبر التعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرف المقررات التموينية لحاملى البطاقات.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمسئول عن مشروع جمعيتى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه تلقى أكثر من 40 طلبًا من بقالي التموين، للانضمام إلى المشروع، فى محافظتى القاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات الأخرى.

يشار إلى أن عدد بقالى التموين يبلغ 33 ألفًا على مستوى الجمهورية، بعد توقف 3000 بقال عن ممارسة نشاطهم مؤخرا لعدم قدرتهم على المنافسة مع فروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية.

وأكد كمال، أنه لا مانع من قيام بقالى التموين، بالتحول إلى منفذ بيع السلع التموينية “جمعيتي”، شريطة الانتهاء من التسويات المالية مع هيئة السلع التموينية، واستيفاء جميع الشروط الخاصة بفتح منفذ جمعيتى.

وأوضح أنه بعد الموافقة على الطلبات، يستطيع البقال الحصول على السلع مباشرة من شركتى العامة و المصرية لتجارة الجملة، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وصرف السلع لحاملى البطاقات التموينية.

يشار إلى أن التموين تستهدف الوصول إلى 6 آلاف منفذ تابع لمشروع جمعيتى، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، الذى يقوم على توفير فرص عمل للشباب، من خلال فتح منافذ تموينية فى محافظات الجمهورية.

كما تم افتتاح 270 منفذًا تابعًا لجمعيتى خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع فى الفترة من 2015 حتى نهاية العام الماضى ليصل الإجمالى حاليًّا إلى 4170 منفذًا.

وأوضح كمال، أنه يتم اختيار اماكن منافذ جمعيتى طبقا للموقع، والمساحة المناسبة والأدوار، مع الابتعاد عن الأدوار العليا مراعاة للمواطنين.

وقال إن مشروع جمعيتى يشارك محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية (الأهرام، والنيل، والإسكندرية)، فى الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين المستفيدين من الدعم الحكومى، لإيصال الدعم لمستحقيه من خلال توزيع المقررات التموينية، وفروق نقاط الخبز المدعم.

وإشار إلى أنه يجرى حاليا اكمال المعاينات النهائية لطلبات المرحلة الثالثة من مشروع جمعيتى من خلال الشركات المنفذة، وهى شركتا تجارة الجملة والشركات الثلاث للمجمعات الاستهلاكية على مستوى المحافظات.

وأوضح أنه ستتم مراعاة الأماكن الأشد احتياجا للمشروع، وحال الانتهاء من المعاينات المبدئية وقبولها يتم إجراء المعاينات النهائية على التشطيبات للفروع حسب الشروط المحددة.يذكر أن الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة يبلغ 89 مليار جنيه فى موازنة (2020/2019)- مقسمة إلى 53.1 مليار جنيه لدعم الخبز، و35.9 مليار جنيه للسلع التموينية.

ولفت كمال إلى أن فتح باب المرحلة الرابعة من مشروع “جمعيتي” يعتمد على دراسة مديريات التموين والتجارة الداخلية واختيار الأماكن والمناطق الأكثر احتياجا، التى لا يوجد بها منافذ، ومن المتوقع البدء فى إجراءات معاينة الطلبات للمرحلة الرابعة فى شهر يوليو المقبل.