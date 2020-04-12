التموين تدرس طرح مناقصة عالمية محدودة أو بالأمر المباشر لاستيراد 800 ألف طن قمح

كشف مصدر حكومى رفيع المستوى بالهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا دراسة طرح مناقصة عالمية محدودة أو بالأمر المباشر لاستيراد 800 ألف طن قمح.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال خلال مؤتمر بمجلس الوزراء الخميس الماضى، إن القيادة السياسية وجهت بزيادة مخزون القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلى بواقع 800 ألف طن.

وقال المصدر لـ«المال» إن الكمية ستكون مخزون طوارئ يستخدم فى حالة وقف الدول المعتمدة لدى الهيئة العامة للسلع التموينية توريد الأقماح.

وتعتمد الهيئة 15 دولة لاستيراد القمح منها، هى: الولايات المتحدة ، كندا، فرنسا، أستراليا، ألمانيا، الأرجنتين، روسيا، أوكرانيا، رومانيا، بولندا، بلغاريا، صربيا، المجر، باراجواى، وكازاخستان.

مصدر حكومى: وقف رومانيا التصدير لغير دول الاتحاد الأوروبى لن يؤثر علينا

وأشار المصدر إلى أن إعلان رومانيا وقف تصدير الأقماح مؤقتا لغير دول الاتحاد الأوروبى لن يؤثر على استيراد مصر من الأقماح .

وتعتبر رومانيا من أكبر 4 دول يتم الاستيراد منها من خلال طرح المناقصات العالمية، بالإضافة إلى روسيا، وأوكرانيا، وفرنسا.

ويتم استيراد ما يقرب من 5 ملايين طن قمح سنوياً لإنتاج الخبز المدعم بعد خلطه بالقمح المحلى.

كان وزير التموين أوضح أن القمح يكفى 3 شهور، وسيبدأ الأسبوع القادم موسم التوريد المحلى اعتباراً من 15 أبريل ومستهدف توريد 3.6 مليون طن، وهى كمية تكفى 4.5 شهر، ما يرفع الاحتياطى الاستراتيجى من القمح حتى 8 شهور .

وأعلن مجلس الوزراء أسعار توريد القمح المحلى لعام 2020 وذلك بقيمة 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، ومبلغ 670 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

يشار إلى أنه يتم إنتاج ما يقرب من 250 مليون رغيف خبز مدعم يوميا وذلك لصالح البطاقات التموينية التى يقدر عددها بنحو 21 مليون بطاقة مقيد عليها 70 مليون مواطن.