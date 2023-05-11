«التموين» تدرس طرح الردة والأعلاف والقطن والذهب في البورصة السلعية

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، إنه يتم دراسة طرح سلع الردة والأعلاف والقطن والذهب بالبورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم عقد أكثر من 25 لقاء مع تجار ومصنعي الذهب لافتا إلى أنه يتم السعي إلى إزالة أي تخوفات بشأن طرح السلع في البورصة .

وأشار إلى أنه يتم الآن تداول وطرح سلعة القمح مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء في البورصة السلعية بعدد 45 جلسة.. وإلى أنه تم بيع 500 ألف طن قمح منذ بداية التداول ولدينا نحو 130 مشتريا للقمح، كما أنه يتم أيضا طرح سلعة الذرة الصفراء في البورصة السلعية مرتين أسبوعيا 15 جلسة يومي الاثنين والخميس.

وقال عشماوي: إنه تم عرض نحو 40 ألف طن ذرة صفراء ولدينا نحو 15 مشتريا من مصانع الأعلاف .

وأكد أن طرح الذرة الصفراء بالبورصة السلعية ودخول الدولة كصانع سوق، ساهم في خفض أسعارها بين ما يتراوح من 18 إلى 19 ألف جنيه للطن إلى ما يتراوح من 14 إلى 15 ألف جنيه للطن.. لافتا إلى أنه تم خلال آخر جلسة لتداول الذرة الصفراء طرحها بسعر 13.600 جنيه للطن.