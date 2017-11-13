التموين تدرس خفض حصة المخابز من الدقيق المدعم

مصدر: 50% للريف و70% للحضر.. والتطبيق فور الموافقة محمد مجدي يعقد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مغلقًا، اليوم، الإثنين، مع مديري قطاعات الوزارة، والمطاحن، وممثلي شركات التكنولوجيا، إيفيت، وسمارت، وتي داتا، المسئولة عن منظومتي التموين والخبز، وعبدالله غراب، رئيس الشعبة

مصدر: 50% للريف و70% للحضر.. والتطبيق فور الموافقة



محمد مجدي

يعقد علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مغلقًا، اليوم، الإثنين، مع مديري قطاعات الوزارة، والمطاحن، وممثلي شركات التكنولوجيا، إيفيت، وسمارت، وتي داتا، المسئولة عن منظومتي التموين والخبز، وعبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين من وزارة البترول.

أكد مصدر مطلع في وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ”المال”، أن الاجتماع لبحث تعديل وتخفيض كميات الدقيق التي تحصل عليها المخابز من خلال منظومة الخبز الجديدة، التي عدلت أغسطس الماضي.

قال المصدر، إن الإجراء من خلال حصول المخابز في المناطق الريفية على 50% من حصتها المعتادة من الخبز، أي 5 أجولة دقيق “الجوال 100 كيلو”، بينما تحصل المخابز في المناطق الحضرية على 70% من الحصة.

أضاف المصدر، أنه حال الموافقة على الإجراء التطبيق بداية من غدًا الثلاثاء، بعد تعديل آلية صرف الدقيق على الماكينات الخاصة بالمخابز، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا.

قرر وزير التموين، أغسطس الماضي، تعديل آلية منظومة الخبز المدعم، ليسدد صاحب المخبز، مبلغ تأميني لمدة 3 أيام، عن إجمالي الكمية التي يحصل عليها من الدقيق المدعم، وزيادة تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد إلي 180 جنيهاً بدلاً من 124 جنيهاً.

ويقوم المخبز بإنتاج 1250 رغيفًا من كل جوال دقيق يحصل عليه، على أن يشتري المواطن المقيد على البطاقة التموينية الرغيف الواحد بسعر 5 قروش، بينما تكلفة إنتاج الرغيف الواحد تصل إلي 60 قرشاً.