التموين تدرس تحريك تكلفة إنتاج الخبز إلى 220 جنيهًا للجوال

محمد مجدى علمت «المال» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس تحريك تكلفة إنتاج الخبز إلى 220 جنيهًا لكل جوال تحصل عليه المخابز مقابل 180، التكلفة المعمول بها حاليًا. وقالت مصادر لـ«المال»، إن اجتماعًا تم أمس بين مسئولى الوزارة وأعضاء الشعبة، طُرحت خلاله جميع ا

محمد مجدى

علمت «المال» أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس تحريك تكلفة إنتاج الخبز إلى 220 جنيهًا لكل جوال تحصل عليه المخابز مقابل 180، التكلفة المعمول بها حاليًا.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن اجتماعًا تم أمس بين مسئولى الوزارة وأعضاء الشعبة، طُرحت خلاله جميع التفاصيل المتعلقة بتحريك تكلفة الإنتاج، لافتة إلى أن مسئولى الوزارة أكدوا دراسة الملف وعرضه على الوزير لحسمه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويحصل المواطن المقيد على البطاقات التموينية، على الرغيف بسعر 5 قروش، فيما تتحمل الدولة 55 قرشًا، مقسمة بواقع 14.4 قرش تكلفة صناعة الرغيف، و40.6 قرش يتقاضاها “المخبز” كهامش ربح.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، قد أعلن فى نهاية يوليو الماضى، خلال مؤتمر مع الشعبة العامة للمخابز، عن تحديد تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد بنحو 180 جنيهًا بدلا من 120 وقتها، على أن يقوم المخبز بإنتاج 1250 رغيفا من كل جوال يحصل عليه.

وأرجعت المصادر مطالب الشعبة العامة للمخابز، بزيادة تكلفة إنتاج الجوال الواحد، إلى 220 جنيهًا، إلى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الخبز فى الخامات اللازمة مثل الخميرة والنخالة، فضلان عن زيادة أجور العمالة، وأسعار الكهرباء والمياه.

وقالت إن العقد المبرم بين وزارة التموين والمخابز، ينص على أنه يتم عقد اجتماع كل 6 أشهر، بين المخابز ومسئولى الوزارة، لمناقشة تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم.

يشار إلى أن التموين اتفقت مع المخابز والمطاحن على أن تقوم الأخيرة، بدفع قيمة الأقماح، التى يتم الحصول عليها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، ويحصل المخبز على الدقيق بعد دفع قيمته للسلع التموينية، مع سداد تأمين لمدة 3 أيام عما تم الحصول عليه من الدقيق.

وتتحمل الموازنة العامة للدولة، نحو 84 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، تحصل المقررات التموينية منها على 40 مليارا، بينما الخبز على 44 مليار جنيه، ويستفيد منها ما يقرب من 80 مليون مواطن، يحصل على رغيف الخبز بسعر 5 قروش، مربوطين على 30 ألف مخبز بلدى مدعم على مستوى الجمهورية.