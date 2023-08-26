التموين تدرس إنشاء سوق جملة متكاملة في الأقصر

أكد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الأقصر أنه يتم حالياً دراسة إنشاء سوق جملة متكاملة بالمحافظة بهدف المساهمة في القضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها إلى أخرى أكثر انضباطية.

وقال صلاح خلال جولة تفقدية اليوم على أسواق المحافظة والمنشآت التموينية أن السوق الحضارية والمتوقع إقامته بالتنسيق مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، يساهم في ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية بكميات كبيرة و القضاء على حلقات التداول بجانب الحفاظ علي المظهر الحضاري.

وأوضح أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 380 ألف بطاقة يستفيد منها نحو مليون مواطن يمثلون ما يقرب من 76٪ من سكان المحافظة.

وأشار إلى أن المحافظة لديها 475 تاجرًا تموينيًا و180 فرع جمعيتي 45 منها بقرى حياة كريمة، ويجري حالياً إجراء المعاينة لـ 8 آخرين تمهيداً لافتتاحها قريباً.

وأوضح أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بالمحافظة يكفي 5 أشهر ، حيث يتم ضخ نحو 4 آلاف طن من الأصناف الأساسية شهرياً.

ولفت إلى أنه يتم توفير نحو 1000 طن سكر و300 طن زيت و 300 طن لكل من المكرونة والأرز بالمنافذ التموينية بجانب سلع أخرى.

وأشار إلى أن الشركة المصرية لتجارة الجملة لديها 8 أفرع بالمحافظة و14 مجمعا استهلاكيا بالإضافة إلى 3 سلاسل تجارية تابعين للقطاع الخاص بجانب 296 ثلاجة لحوم.

ولفت صلاح إلى أن محافظة الأقصر بها 5 سيارات سلعية متنقلة تابعين لمشروع “عربيتي” 4 منها حمولة 5 أطنان وسيارة واحدة حمولة 1.5 طن لصرف السلع التموينية.

وأوضح صلاح أنه يتم الدفع بالسيارات المتنقلة ذات الحمولة الكبيرة للمناطق ذات الكثافة السكانية والتي لا يوجد بها منافذ صرف سلع غذائية واستهلاكية.

وقال صلاح إن المخازن الاستراتيجية سعتها الاستيعابية تصل لنحو 20 ألف طن من السلع الغذائية، مؤكداً أن توافر المخزونات الإستراتيجية يساهم في زيادة معدلات ضخ السلع بالمنافذ.

وأكد صلاح تواصل الجهود الرقابية لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ورفع الأسعار ، حيث يتم إطلاق 10 حملات يومياً بكافة أرجاء المحافظة.

وكشف عن ضبط 50 ألف عبوة سجائر بقصد حجبها عن المستهلكين وتداولها في السوق السوداء خلال الفترة الماضية.

من جهته قال عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر ، أن جهود المديرية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023 أسفرت عن ضبط 320 طنا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير، بالإضافة إلي دقيق و سلع مدعمة كانت معدة للبيع في السوق السوداء.

وأشار إلى أن مديرية التموين بالأقصر تشارك مع جهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء بفحص الشكاوي لحلها والمتابعة الدورية على جميع الأنشطة الغذائية وغير الغذائية.