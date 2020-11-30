«التموين» تدرس إقامة معارض متخصصة فى المحافظات

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،أصدر توجيهات إلى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بوضع خطة متكاملة لكل المنتجات والصناعات الحرفية والغذائية التى تشتهر بها محافظة السويس لإقامة معرض متخصص يعمل على تنشيط حركة التجارة، على أن يتم تعميم المعرض فى باقى محافظات الجمهورية.

وقال «عشماوي» فى تصريح لـ «المال» إن تلك المعارض المستهدف إقامتها، ستكون مساندة لمشروع المؤشر الجغرافى للسلع، والذى يستهدفه جهاز تنمية التجارة فى 25 محافظة على مستوى الجمهورية، مما يعمل على زيادة حجم إنتاج المنتجات والسلع التى تشتهر بها المحافظات، مما يؤدى إلى زيادة حجم المبيعات داخليا وخارجيا.

يذكر أن المؤشر الجغرافى للسلع، هو تسجيل علامة تجارية للسلع والمنتجات التى يتم إنتاجها وزراعتها فى منطقة أو دولة، وتلك السلع والمنتجات لا يتم زراعتها أو إنتاجها بنفس خواصها أو مدخلات إنتاجها.

و المؤشر الجغرافى يعرف على أنه العلامة أو الإشارة التى توضع على منتج معين لتشير إلى أنه ينشأ من منطقة جغرافية محددة تتميز بخصائص أو سمعة ترتبط بمكان منشأها الجغرافي.

وأضاف «عشماوي» أنه يتم حاليا البدء فى وضع خطة عمل لبدء تنفيذ مقترح وزير التموين بشأن تنفيذ المعرض المتخصص لكل محافظة، حيث إنه سيتم تنفيذه أولا فى محافظة السويس، ثم بعد ذلك القاهرة والجيزة والقليوبية وبنى سويف وسوهاج وأسوان والأقصر والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.

وتابع إنه سيتم بعد ذلك تنفيذه فى محافظات كفر الشيخ والوادى الجديد والغربية والإسكندرية وشمال سيناء وجنوب سيناء ودمياط والشرقية ومطروح والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية.