التموين تدرس إسناد توفير سلع نقاط الخبز للبقالين

محمد مجدي:أكد مسئول بارز فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس إعادة إسناد توفير سلع فارق نقاط الخبز المدعم للبقالين.ويقصد بفارق نقاط الخبز عدد الأرغفة التى يقوم صاحب البطاقة التموينية بتوفيرها، لتتحول إلى نقاط يحصل من خلالها على سلع غذائي

محمد مجدي:

أكد مسئول بارز فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تدرس إعادة إسناد توفير سلع فارق نقاط الخبز المدعم للبقالين.

ويقصد بفارق نقاط الخبز عدد الأرغفة التى يقوم صاحب البطاقة التموينية بتوفيرها، لتتحول إلى نقاط يحصل من خلالها على سلع غذائية واستهلاكية يتم صرفها للمواطنين بشكل شهرى.

وكانت وزارة التموين قد نقلت العام الماضى مهمة توفير السلع الخاصة بفارق نقاط الخبز للبقالين التموينيين، بحيث يتم توفيرها بمعرفتهم بدلا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة، إلا أن الوزارة تراجعت عن هذا القرار مطلع العام الحالى.

وأرجع المسئول دراسة إعادة اسناد تلك المهمة للبقالين، إلى الصعوبات التى تواجه الوزارة فى عملية تمويل شراء السلع، لا سيما مع ارتفاع أسعارها.

وفى سياق متصل، قال ماجد نادى، المتحدث الرسمى للنقابة العامة لبقالى التموين، إن قيمة سلع فارق نقاط الخبز التى يتم صرفها شهريا للمواطنين تتراوح بين 400 و500 مليون جنيه.

وأوضح نادى لـ«المال»، أنه تم صرف سلع مجانية لأصحاب البطاقات التموينية خلال أكتوبر بقيمة تقترب من 425 مليون جنيه حتى الآن، علما بأن عملية صرف سلع فارق نقاط الخبز تستمر حتى يوم 20 من كل شهر.

وأوضح عدد من بقالى التموين أنه حال صدور قرار نهائى بنقل مسئولية توفير سلع فارق الخبز لهم، سيتم التفاوض على إبرام تعاقدات مع الشركات الغذائية للحصول على سلع بتخفيضات كبيرة.

وأضاف أن عدد البقالين فى النقابة يتجاوز 33 ألفًا، وأنه بالتفاوض الجماعى سيتم اقتناص تخفيضات ضخمة على السلع الغذائى التى سيتم عرضها للمواطن مقابل فارق نقاط الخبز.