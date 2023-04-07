التموين: تداول الذرة الصفراء على منصة البورصة المصرية للسلع

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة (طاقة إنتاجية من 20 إلى 100 طن يوميا) لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربي الدواجن.

يذكر أن وزارة التموين تستهدف طرح 110 آلاف طن ذرة صفراء تم استيرادها من رمانيا في البورصة المصرية للسلع.

وفي هذا الإطار تعلن البورصة المصرية للسلع ضرورة قيام مصانع الأعلاف بتسجيل عضويتها في البورصة المصرية للسلع عبر الرابط التالي:‏ http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx.

وطالبت الوزارة، بضرورة الالتزام بالضوابط والمحددات المنشورة على موقع البورصة المصرية للسلع في هذا الشأن على أن تبدأ المصانع في تسجيل عضويتها بالبورصة المصرية للسلع ابتداءً من غد السبت وحتى الثلاثاء 11 أبريل.

وذلك حتى يمكنها شراء الذرة الصفراء عبر منصة البورصة المصرية للسلع قريبا مع تحويل كميات الذرة الصفراء المشتراة إلى علف دواجن ومن ثم بيع ذلك العلف إلى صغار مربي الدواجن مع الإفصاح عن الجهات المشتراة للأعلاف وأحجام الأعلاف التى تم بيعها لصالح صغار مربي الدواجن.

مع ضرورة البيع لجهات لديها بطاقة ضريبية وسجل تجاري ساري على أن تكون إنتاجية تلك الجهات بحد أقصى 20 ألف طائر .