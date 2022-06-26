التموين: تخفيض كيلو اللحوم البرازيلية لـ 85 جنيها بمناسبة عيد الأضحى

اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم تسعير كيلو اللحوم الضاني بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 130 جنيها، و سيتم طرح كيلو اللحوم البرازيلي المجمدة بسعر 85 جنيها بدلا من 90 جنيها وذلك بمناسبة عيد الاضحي المبارك .

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي منعقد الان للاعلان عن استعدادات وزارة التموين.

و قال المصيلحي أنه سيتم إقامة 39 شادرا على مستوي الجمهورية موزعة على الشركة المصرية لتجارة الجملة 13 شادرا ، العامة لتجارة الجملة 8 شوادر، النيل للمجمعات الاستهلاكية 8 شوادر ، الاهرام للمجمعات الاستهلاكية 8 شوادر ، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية 2 شادر ، المصرية للحوم والدواجن شادر .

و أضاف المصيلحي أنه سيتم طرح 6320 رأس عجول حية ولدينا لحوم مجمدة بكمية 4112 طن ، و يوجد 800 طن لحوم مجمدة صكوك أضاحي.

و تابع المصيلحي أنه سيتم طرح 1800 طن لحوم أضاحي على الأسر الاكثر احتياجا لنحو مليون و 800 الف أسرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف.