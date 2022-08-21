التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 72 جنيهاً للكيلو بالمجمعات

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية ، حول تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى ‏‏72 جنيهاً للكيلو بدلاً من 79 جنيهاً.

وأكد التقرير ‏الوارد أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي ‏أكثر من مرة ، من 90 جنيها إلى 85 جنيها في عيد الأضحى ‏المبارك ، وغلى 79 جنيها ، ثم 72 جنيها لتخفيف العبء على ‏المواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه يتم ‏ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ، ‏والسيارات المتنقلة ، وكذلك منافذ جمعيتي ، مشيراً إلى وجود ‏مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة ‏معاون معالي الوزير بأن تخفيض أسعار اللحوم ، والتخفيضات ‏الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية لتخفيف العبء عن المواطنين.

مشيراً إلى وجود ‏تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25% ، ‏مؤكداً وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ، عن وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ ‏‏6 أشهر.‏