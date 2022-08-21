التموين: تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي ‏المجمدة إلى 72 جنيهاً للكيلو بالمجمعات

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حول تخفيض أسعار اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 72 جنيهاً للكيلو بدلاً من 79 جنيهاً.
وأكد التقرير الوارد أن الشركة خفضت أسعار اللحوم البرازيلي أكثر من مرة ، من 90 جنيها إلى 85 جنيها في عيد الأضحى المبارك ، وغلى 79 جنيها ، ثم 72 جنيها لتخفيف العبء على المواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه يتم ضخ كميات كبيرة من تلك اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية ، والسيارات المتنقلة ، وكذلك منافذ جمعيتي ، مشيراً إلى وجود مخزون استراتيجي من تلك اللحوم وكذلك من اللحوم الطازجة.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير بأن تخفيض أسعار اللحوم ، والتخفيضات الموجودة بالسلع بالمجمعات الاستهلاكية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لتخفيف العبء عن المواطنين.
مشيراً إلى وجود تخفيضات في السلع الأخرى بالمجمعات يصل إلى 25% ، مؤكداً وجود أكثر من 1100 صنف بكل مجمع استهلاكي.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير ، عن وجود مخزون استراتيجي من كل السلع يتخطى الـ 6 أشهر.