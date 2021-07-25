«التموين»: تحويل 5625 مخبزا للعمل بالغاز بتكلفة 212 مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة فى والتجارة الداخلية أنه يتم العمل حاليا على تحويل نحو 5625 مخبزا للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار بتكلفة تصل إلى 212 مليون جنيه.

كان د.على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال إنه تم البدء فى توصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز فى المرحلة الأولى مما يخدم أهداف الدولة اقتصاديا، ويقلل تكلفة استيراد السولار.

وأوضحت أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التموين وبنوك الأهلى ومصر والتعمير والإسكان، فإن صاحب المخبز سيحصل على التمويل اللازم لتحويل المخبز بفترة سماح 3 شهور وتسدد الأقساط على 5 سنوات بفائدة %5.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى لتوصيل الغاز للمخابز تشمل 5625 مخبزا، بينما المرحلة الثانية تشمل 7 آلاف مخبز، مشيرة إلى أن عملية تحويل المخابز تشارك فيها وزارة التنمية المحلية لإصدار تصاريح الحفر، ووزارة البترول بمد خطوط الغاز، والهيئة العربية للتصنيع بتوفير الولاعات للمخابز.

كان وزير التموين قال فى وقت سابق إن توصيل الغاز الطبيعى للمخابز يأتى بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما أن البنك المركزى المصرى دعم تلك المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز %5، على أن يتحمل من لديه القدرة من أصحاب المخابز التكلفة ذاتياً.

من جهته، قال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز فى اتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة تؤيد قرار الحكومة والقيادة السياسية فى تحويل المخابز من سولار إلى غاز، لما له من عائد اقتصادى على الدولة وكذلك على المخابز.

وأضاف أنه مستهدف تحويل 23 ألف مخبز يعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى من إجمالى 30 ألفا على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 900 مليون جنيه، وتتراوح تكلفة المخبز الواحد من 20 إلى 50 ألفا.

يشار إلى أن الحكومة تدعم وزارة التموين بنحو 87.5 مليار جنيه فى موازنة 2020/ 2021 تحصل منها منظومة الخبز المدعم على 52 مليارا، لإنتاج نحو 275 مليون رغيف يوميًا لنحو 71 مليون مواطن.

ويحصل المواطن المقيد على بطاقة الخبز على الرغيف بسعر 5 قروش، بينما تبلغ تكلفته الفعلية 67 قرشاً، ويحصل الفرد على 150 رغيفاً شهرياً