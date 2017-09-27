التموين تحصل 20 ألف جنيه لإصدار جريدة شهرية

شريف عمروافقت شركتا مطاحن مصر العليا، ومصر للزيوت والصابون، على المساهمة بمبلغ 20 ألف جنيه مناصفة بينهما، تنفيذًا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية لإصدار صحيفة شهرية لنشر إنجازات الوزارة.ونشرت الشركتان، بيانين على شاشة التداول فى البورصة، تضمن الموافقة على سداد 10 آلاف جنيه من كل لصالح الوز

شريف عمر

وافقت شركتا مطاحن مصر العليا، ومصر للزيوت والصابون، على المساهمة بمبلغ 20 ألف جنيه مناصفة بينهما، تنفيذًا لقرار وزارة التموين والتجارة الداخلية لإصدار صحيفة شهرية لنشر إنجازات الوزارة.

ونشرت الشركتان، بيانين على شاشة التداول فى البورصة، تضمن الموافقة على سداد 10 آلاف جنيه من كل لصالح الوزارة، لتمويل الجريدة الإعلامية التى تصدر عن وزارة التموين وتتضمن نشر كافة الإنجازات والإجراءات والقرارات التى تصدرها الوزارة، والقابضة للصناعات الغذائية وأنشطة الشركات التابعة، بهدف الإعلان والتسويق الجيد لمنتجاتها فى الداخل والخارج.

وحققت مطاحن مصر العليا ارتفاعاً فى أرباح العام المالى الماضى بنسبة 40%، لتحقق 155.3 مليون جنيه مقابل 110 ملايين جنيه، فى العام المالى المقارن، وتملك الشركة القابضة للصناعات الغذائية 27% من رأسمالها البالغ 70 مليون جنيه.

فى حين يبلغ رأسمال مصر للزيوت والصابون 60 مليون جنيه، وتسيطر القابضة الغذائية على 27% من رأسمالها.

وتملك القابضة الغذائية مساهمات رئيسية فى عدة شركات أخرى مقيدة فى البورصة، منها مطاحن وسط وغرب الدلتا، ومطاحن شرق الدلتا، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية.