التموين : تحرير محاضر عدم إثبات توريد 190 أردب قمح لنقاط الاستلام بكفر الشيخ

واصلت الحملات المشتركة التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لحصر الأراضي الزراعية للتأكد من نسب توريد القمح وفقاً لما تم رصده حسب المساحات المنزرعة ، حيث تمكنت الحملة بمحافظة كفر الشيخ من تحرير محضرين مخالفة بعدم وجود ما يثبت توريد 190 اردب قمح لنقاط الاستلام والتجميع او التجار .

وقال عماد عبد الغني مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ أنه تم شن حملة على مركز بيلا طبقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التأكد من نسب توريدات القمح المحلي طبقا للمساحات المنزرعة .

وأضاف عبد الغني ان الحملة التي قامت بها ادارة تموين بيلا آسفرت عن تحرير عدد ٢ محضر ، و التي جاءت كالتالي محضر ضد مزارع لعدم توريده كميه القمح المستحقه عن مساحته الزراعية 13 فدان بكمية 156 اردب قمح.

وتابع عبدالغني ان المحضر الثاني ضد مزارع آخر لعدم توريده كميه القمح المستحقه عن مساحته الزراعية وقدرها 2 فدان و 20 قيراطاً بكمية 34 اردب قمح .

وأوضح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة كفر الشيخ ان تلك المحاضر نتيجة لعدم تقديم ما يفيد التوريد لنقاط الاستلام والتجميع او التجار .

يشار إلى أن اللجان المشتركة المشكلة بين وزارتي التموين والزراعة بدأت في تنفيذ القرار الوزاري رقم (10) لسنه 2022 ، والخاص بفحص وحصر الأراضي التي تم حصادها ولم تورد القمح المحلي لمراكز الاستلام والتجميع ، وذلك بحد ادني 12 اردب عن كل فدان لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها .