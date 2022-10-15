التموين: تحديد أوزان وأسعار بيع رغيف الفينو والخبز السياحي

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن تكون المخابز المتقدمة للحصول على الدقيق الفاخر 72% من المطاحن والمستودعات عليها التقدم بطلب لمديريات التموين بمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والجيزة والمنوفية.

وشدد المصيلحي في بيان عاجل منذ قليل، أن يلتزم المخبز الحر / السياحي بشراء الدقيق بسعر 10 آلاف جنيه للطن، والالتزام التام بعمل إعلان على المخبز بالأوزان والأسعار المحددة .

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة لجأت إلى تحديد أوزان وأسعار بيع العيش الفينو والخبز السياحي في النصف الأول من العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار القمح والدقيق تأثراً بالحرب الروسية الأوكرانية.

واوضحت التموين في بيانها منذ قليل: سيكون سعر رغيف الفينو 40 جرام بـ 75 قرشا، 60 جرام بجنيه، والخبز السياحي وزن 75 جراما بجنيه.

كان المصيلحي قد شدد على أنه اعتباراً من اليوم تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية لإتاحة توفير القمح لمن يرغب ولكافة الصناعات الغذائية، بسعر 8700 جنيه للطن، ولمدة شهر، لزيادة المعروض من الأقماح للقطاع الخاص في الأسواق باعتباره أحد اهم السلع الاستراتيجية اللازمة في معظم منتجات الصناعات الغذائية، وعلى من يرغب في ذلك التقدم بطلب للهيئة العامة للسلع التموينية والبت فيه خلال 72 ساعة.

ومن ناحية أخرى شدد المصيلحي على إتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين لمصانع المكرونة التي تعمل بمنظومة السلع التموينية بسعر 10000 جنيه للطن اعتباراً من اليوم ولمدة شهر، ووضع كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك موضع التنفيذ.

وربط مصانع المكرونة التي تعمل بتوريد المكرونة بالمنظومة التموينية، على شركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والتي تقوم بدروها بتوفير الدقيق اللازم لصناعة المكرونة ويأتي ذلك حرصاً من وزارة التموين على استمرار عمل مصانع المكرونة في الأسواق.

وفي سياق متصل أضاف المصيلحي بأنه قد تم التوجيه للهيئة العامة للسلع التموينية وقطاع الرقابة والتوزيع لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإتاحة شراء الدقيق الحر الفاخر استخراج 72% من جانب وزارة التموين ولمن يرغب من المخابز السياحية والمخابز الافرنجية بسعر 10000 جنيه للطن ولمدة شهر، بحيث سيتم توفير الدقيق اللازم لإنتاج الخبز السياحي والفينو لهذه المخابز.

وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات ليتم البدء في هذه المرحلة اعتباراً من غداً الاثنين بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، والمنوفية، والإسكندرية، تمهيداً لتعميم ذلك على كافة محافظات الجمهورية ولمن يرغب من تلك المخابز في المحافظات.