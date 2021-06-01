التموين تحدد 4100 جنيه لطن النخالة بمطاحن «هيئة السلع» (مستند)

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحديد أسعار بيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن التموينية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في ضوء القرار رقم 223 لسنة 2017، على أن يتم تحديد سعرها أول يونيو الجاري، بواقع 4100 للطن كسعر بيع سواء بالمطاحن العامة أو الخاصة، شاملا قيمة فوارغ التعبئة والتحميل بكل محافظات الجمهورية.

كما حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر الطن لبيع النخالة الخشبية وخليط الزوائد بالمطاحن بمحافظة شمال سيناء لتكون 4000 جنيه شاملة قيمة الفوارغ والتعبئة والتحميل.

وحسب التعليمات التي أصدرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر كتاب دوري لها إلى أنه يحظر إضافة أي مبالغ عن الأسعار المحددة تحت أي مسمى على هذه الأسعار، كما يحظر تحميل أي سلعة أخرى أو تعليق بيعها على شروط تؤدي الى لزيادة أسعار تداولها بطريق مباشر مع تشديد الرقابة على حلقات التداول في ضوء القرار رقم 222 لسنة 2017.

يذكر أن سعر العلف شهد مطلع الأسبوع الجاري، زيادات جديدة في سعر التداول، بالتزامن مع قرب دخول عيد الأضحى وإقبال المواطنين على شراء الأضاحى، خاصة البادئ الذرة الصفراء.

وسجل سعر سوبر بادئ 23% سعر 8000 للطن وسوبر نامي 21% وسعر 7750 للطن، وسوبر ناهي 19% سعر 7600 للطن، وسعر بادى نامى 21% سعر 7500 للطن وسعر بياض إنتاجي 17% سعر 6400 للطن وسعر بياض إنتاجي 16% سعر 6350 للطن.

وسجل سعر الذرة الدشيش 5100 جنيه للطن، والذرة الصفراء الصحيحة 5700 جنيه، تزامنا مع ارتفاع أسعار الذرة عالميا بنحو 5%، كما شهدت أسعار النخالة والردة ارتفاعا ملحوظا، ووصل سعر طن النخالة الخشنة (الردة) إلى 165 جنيها للشيكارة بإجمالى 4125 جنيها، وسجل سعر شيكارة الكسب 150 جنيها إلى 250 جنيها حسب النوع والإضافات ليصل سعر الطن إلى 3000 جنيه على أساس سعر 150 جنيها للشيكارة و5000 جنيه على أساس سعر الشيكارة بـ250 جنيها، يضاف على السعر تكلفة النولون والشحن من أرض المصنع.