قرر المحاسب أحمد مهدي سليمان مستشار وزير التموين لشئون قطاع الرقابة والتوزيع، اخطار المطاحن التموينية ( قطاع عام – قطاع خاص ) العاملة بنظام المحافظات نحو إعادة الحصص المنصرفة مقدما للمخابز للعمل بها اعتبارا من يوم 1 مايو المقبل الى ما كانت عليه قبل بدء تطبيق نسبة خصم 10% من حصة المخابز المنصرفة والتي قامت المديريات باخطار المطاحن بخصمها طبقا لمتوسط مبيعات الخبز الفعلية خلال مارس 2022 وعلى أن يتم الصرف طبقا للنظام المعمول به قبل الخصم.

وأشار مستشار وزير التموين أن هذا يأتي إلحاقا لتعليمات وزارة التموين في 6 ابريل الجاري، بناءا على توجيهات وزير التموين بخصم 10% من حصة المخابز خلال شهر رمضان نظرا لانخفاض الاقبال على استهلاك الخبز وقلة المبيعات والمتضمن اتخاذ بعض الاجراءات.

وكانت تشمل تلك الاجراءات خصم 10% من حصة المخبز المنصرفة طبقا لمتوسط مبيعات الخبز الفعلية خلال شهر مارس الماضي.

كما تأتي تلك التعليمات في ضؤ الاستفسارات الواردة من بعض مديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن البند السابع من التوجية الوزاري رقم 7 لسنة 2022 الصادر في 19 ابريل الجاري والتي تنص على ” قيام شركة تطبيقات الكروت الذكية ” سمارت ” بتحديد كميات الدقيق المخصصة للمخابز عن أيام 1 ، و2 ، و3 مايو المقبل، وذلك طبقا لمتوسط المبيعات اليومية لآخر يوم عمل للمخابز قبل الخصم على أن يتم إتاحة صرفها مع أيام 28 ، 29 ، 30 ابريل الجاري .

كان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأربعاء، تعليمات بخصم 10% من المقرر صرفة للمخابز يوميا من الدقيق خلال شهر رمضان وذلك لقلة الإقبال على استهلاك الخبز وقلة المبيعات خلال الشهر الكريم.

وأشار منشور إلى أن قرار خفض حصص المخابز البلدية على مستوى الجمهورية حتى تتمشي مع خفض نسبة المطحون وحتى تتمكن المطاحن من الحفاظ على مدى الكفاية من أرصدة الدقيق ووفق للتعليمات فأن المخبز الذي يحصل على 10 شكائر دقيق يوميا سيتم خصم شكارة واحدة منه بينما المخابز البلدية التي تحصل من 15 إلى 20 شكارة سيتم خصم شكارتين، ومن 20 إلى 30 شكارة 3 شكاير، وأكثر من 30 شكارة سيتم خصم 4 شكاير.

وكانت وزارة التموين شددت في وقت سابق على المديريات بالمحافظات ‏بضرورة متابعة المخابز البلدية والتزامها بالمواعيد المقررة لها في ‏رمضان حيث وفرت الوزارة لكل ‏مخبز 3 أيام من الدقيق، مؤكدا أن مواعيد فتح ‏المخابز في رمضان يبدأ من 8 صباحًا حتى 5 مساءًا، وهناك ‏بعض المخابز سوف تفتح أبوابها أمام المواطن في فترة مسائية ‏لإنتاج رغيف خبز للسحور.‏