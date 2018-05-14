التموين تجدد صرف الدقيق المدعم للفلسطينيين بشمال سيناء

5 آلاف أسرة تتراوح بين 5 و7 أفراد محمد مجدي أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتجديد صرف الدقيق المدعم للأُسر الفلسطينية في محافظة شمال سيناء، بداية من الأربعاء المقبل. قال فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشم

5 آلاف أسرة تتراوح بين 5 و7 أفراد





محمد مجدي

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتجديد صرف الدقيق المدعم للأُسر الفلسطينية في محافظة شمال سيناء، بداية من الأربعاء المقبل.

قال فتحى راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، إن 5 آلاف أسرة فلسطينية في المحافظة مستفيدة من هذا القرار، ومتوسط الأسرة الواحدة من 5 إلى 7 أفراد.

وأضاف راشد أن الفرد الواحد سيحصل على 5 كيلو دقيق مدعم بسعر 6 جنيهات في الشهر الواحد، وذلك بواقع جواز السفر، موضحًا أنه سيتم صرف ما يقرب من 25 طن دقيق للفلسطينيين شهريًّا.

وعن أزمة الارز التي تشهدها المحافظات أكد راشد أنه تم إرسال 24 طن أرز إلى مدينة بئر العبد؛ لسد العجز في المقررات التموينية.

ولفت إلى أن هناك عجزًا في العريش بنحو 150 طنًّا، بينما الحسنة ونخل متوفر بها السلع بنسبة 200% أي ضِعف الحاجة، والشيخ زويد ورفح بنسبة 100% توافرًا في السلع.

وأكد أنه تم طرح أرز حر في الأسواق التجارية بمدينة العريش ومعرض أهلًا رمضان بسعر 9 جنيهات؛ وذلك تيسيرًا على المستهلكين.

يشار إلى أن حصة محافظة شمال سيناء من المقررات التموينية بالنحو التالي: 350 طن سكر، ومثلها أرز ومكرونة وزيت يستفيد منها 321 ألفًا و830 مواطنًا مقيدون على 80 ألف بطاقة تموينية.