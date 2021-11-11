«التموين» تتوقع زيادة توريدات القمح إلى 4 ملايين طن

أكدت مصادر حكومية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أن الإعلان المبكر عن سعر توريد القمح المحلى فى موسم 2022، سيعمل على تشجيع الفلاحين والموردين على توريد كميات أكبر لصالح الوزارة خلال الموسم المقبل، قائلة: متوقع أن يصل حجم التوريد إلى أكثر من 4 ملايين طن من القمح المحلى.

وحددت الحكومة أمس سعر توريد القمح المحلى لموسم 2022/2021 بمبلغ 820 جنيهًا للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، بزيادة تقدر بنحو 95 جنيهًا على سعر الموسم الماضى الذى سجل 725 جنيهًا للأردب.

يذكر أن سعر توريد أردب القمح فى الموسم الماضى كان 725 جنيهًا لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وتم توريد نحو 3 ملايين طن قمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لإنتاج الخبز المدعم.

وقالت المصادر إن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد خلال الأسابيع الماضية أنه سيتم تحديد سعر مناسب لشراء القمح المحلى من المزارعين، بناءً على متوسط الأسعار العالمية مع مراعاة تشجيع الفلاحين على التوريد..

قيادات الفلاحين: الثمن مناسب.. والإعلان المبكر يشجع على الزراعة والتوريد خلال الموسم الجديد

من جهته، قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، لـ«المال» إن أسعار القمح المعلنة تقارب بشكل كبير الأسعار العالمية، إذ إن متوسط سعر الأردب من القمح الروسى يساوى نحو 845 جنيهًا.

وتستهدف وزارة الزراعة إنتاج 9.5 مليون طن قمح محليًا من إجمالى مساحات تتجاوز 3.6 مليون فدان، فى حين يتم استيراد من 11 إلى 12 مليون طن من الخارج لتغطية الاحتياجات التموينية وإنتاج الدقيق والمعجنات والمكرونات والخبز السياحى.

وأشاد «عبدالرحمن» بإعلان الأسعار مبكرًا قبل بدء موسم الزراعة فعليًا، الذى سيبدأ الأسبوع المقبل فى منطقة جنوب الوادى.

وتوقع زيادة وتيرة الزراعة وإقبالًا شديدًا على القمح خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع انهيار أسعار المحاصيل الأخرى خلال العام الحالى، والتى أصبح التوجه إليها محفوفًا بالمخاطر، مثل الطماطم، والبطاطس التى ارتفعت تكلفة زراعتهما، فضلًا عن تقلبات كبيرة فى أسعارهما.

وقال ربيع البرديسى، عضو شعبة المطاحن فى غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السعر المعلن من جانب الحكومة جيد للمزارعين، وسيكون مشجعًا جدًا لزيادة التوريدات لهيئة السلع التموينية.

وأكد «البرديسى» ارتفاع الأعباء الزراعية على المزراعين خلال المرحلة الراهنة، وهو الأمر الذى تضعه الدولة فى الحسبان لضمان تحقيق عائد جيد لهم.

وفى هذا السياق، رحب النوبى أبو اللوز، أمين صندوق نقابة الفلاحين بسعر توريد القمح فى موسم 2022، قائلا إنه «جيد ومرضٍ»، فى ظل ارتفاع أجور ويوميات العمالة وتكلفة الأسمدة والمياه وكذلك تكلفة الحصاد.