«التموين» تتوسع فى طرح الأرز السائب

وسط استياء المواطنينالغرفة التجارية تطالب بسرعة تطبيق قرار الاستيرادمحمد مجديعلمت «المال» من مصادر مطلعة داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 300 طن أرز سائب يتم تعبئته يدويًّا فى الفروع التابعة بالمجمعات الاستهلاكية الثلاثة &l

وسط استياء المواطنين

الغرفة التجارية تطالب بسرعة تطبيق قرار الاستيراد

محمد مجدي

علمت «المال» من مصادر مطلعة داخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم طرح 300 طن أرز سائب يتم تعبئته يدويًّا فى الفروع التابعة بالمجمعات الاستهلاكية الثلاثة “الأهرام، النيل، الإسكندرية”، منذ مطلع الشهر الحالي؛ لسد العجز فى معروضه الذى وصلت نسبته إلى %100 خلال الشهرين الماضين.

ويبلغ سعر كيلو الأرز السائب 9 جنيهات، وبحسب المصدر تبلغ نسبة الكسر فى هذا النوع %10.

وقالت المصادر “المستفيدون من الدعم الحكومى على البطاقات التموينية، لديهم مطلق الحرية فى الحصول على هذا النوع، ولا توجد سلع جبرية على البطاقة التموينية”.

كانت “التموين” قد رفعت سعر توريد الأرز من القطاع الخاص من 6100 جنيه إلى 6300 جنيه للطن بداية مايو الماضى، ليباع للمواطنين على البطاقات التموينية بسعر 6.5 جنيه للكيلو الواحد، وتم التعاقد على توريد ما بين 15 و18 ألف طن، بنسبة كسر 10 و%12، وتم توزيع معظم تلك الكميات على المعارض الخاصة بأهلًا رمضان، والمجمعات الاستهلاكية.

فى هذا الشأن أكد العميد إيهاب الليثى، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، فى تصريح خاص، لـ«المال»، أن الـ300 طن موزعة على المجمعات الثلاثة بواقع 100 طن لكل مجمع استهلاكى.

وعن اختفاء كيلو الأرز بسعر 6.5 جنيه أوضح أنه يقوم بالبيع بالسعر الذى تعلن عنه الشركة القابضة. والأرز المطروح حاليًّا بالمجمعات الاستهلاكية تم توريده لوزارة التموين بسعر 8500 جنيه، حسبما أكده مصدر الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جانبها قالت فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدم توريد أى كميات من الأرز التموينى بسعر 6.5 جنيه للكيلو بمحالّ البقالة التموينية ضمن مقررات شهر يونيو، أدّى لوجود مشادات كبرى بين المواطنين وبقالى التموين، حيث إن تلك الأزمة مستمرة منذ أبريل الماضى.

وطالبت عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بسرعة تطبيق قرار الحكومة فى استيراد الأرز لضبط السوق، خاصة فى ظل توفر الأرز لدى المحتكرين، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت كميات كبيرة من المكرونة للبدالين، فى محاولةٍ من جانبها لتعويض نقص الأرز.

ووافقت الحكومة المصرية، الثلاثاء الماضى، على قرار استيراد الكميات اللازمة من الأرز “أبيض- جاهز للتبيض- شعير”، على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصري؛ بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض.

وشدد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، خلال الاجتماع، على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعًا لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

وانتقدت فاطمة عبد المقصود تصريحات وزير التموين بشأن توافر سلعة الأرز التموينى بسعر يتراوح بين 7.5 و8.5 جنيه على حسب نسب الكسر، للمواطنين مستحقى الدعم بخلاف الحقيقة، حيث تسببت تلك التصريحات فى مشاجرات بين المواطنين والبقالين.

وردًّا على تصريحات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بنفى وجود أزمة بسلعة الأرز التموينية وتأكيده أن كميات الأرز الموجودة حاليًّا تكفى احتياجات البلاد حتى ديسمبر 2018، قالت فاطمة إن نقص الأرز التموينى تسبَّب فى رفع سعر كيلو الأرز الحر إلى 12 جنيهًا بالأسواق.

وأكدت عضو شعبة المواد الغذائية استمرار استياء المواطنين من عدم توافر الأرز؛ نظرًا لزيادة الإقبال عليه خلال شهر رمضان الحالى، فضلًا عن ارتفاع أسعاره بالسوق الحرة.

وأوضحت أنه نظرًا لتحديد مساحة زراعة الأرز فى العام المقبل، لكى تصبح 724 ألف فدان بدلًا من 1.2 مليون فدان ضمن اتجاه الدولة لتقليص المحاصيل كثيفة استهلاك المياه، حدث ارتباك فى السوق بسبب التخزين وإحجام بعض التجار عن البيع.