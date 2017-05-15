التموين تتفق مع الأهلى على تدبير 5 مليارات جنيه للصناعات التكاملية

❏ خصم التسهيلات من مستحقات الشركة بعد توريد إنتاجهاأحمد عاشوراتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع البنك الأهلى المصرى على تدبير 5 مليارات جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بغرض سداد مستحقات مزارعى القصب.وقالت مصادر لـ«المال»، إن الاتفاق الذى تم تفعيله منذ يناير ال

❏ خصم التسهيلات من مستحقات الشركة بعد توريد إنتاجها

أحمد عاشور

اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مع البنك الأهلى المصرى على تدبير 5 مليارات جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، وذلك بغرض سداد مستحقات مزارعى القصب.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن الاتفاق الذى تم تفعيله منذ يناير الماضى، يتضمن قيام «الأهلى» بتوفير مليار جنيه شهريا لصالح الشركة حتى مايو الجارى، مما ساهم فى الإسراع بصرف مستحقات المزارعين التى تقدر بنحو 6.5 مليار جنيه.

وأوضحت أن «التموين» ستتولى سداد قيمة التسهيلات عبر خصمها من مستحقات شركة السكر والصناعات التكاملية لدى هيئة السلع التموينية، والتى تنشأ عن توريد إنتاجها للهيئة بغرض توفير احتياجات البطاقات التموينية، مشيرة إلى أن المستحقات المتراكمة فى هذا الإطار تقدر بحوالى 3 مليارات جنيه.

يذكر أن شركة السكر والصناعات التكاملية كانت تحصل على التسهيلات اللازمة لسداد مستحقات المزارعين بشكل مباشر من البنوك فى حدود 3 مليارات جنيه، إلا أن «التموين» تدخلت هذا العام لتوفير سقف أعلى من التسهيلات للشركة للإسراع بسداد المستحقات.

وكان المهندس عبد الحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر قال – فى تصريحات سابقة لـ«المال»- إن شركات السكر الخمس التى تستحوذ على غالبية الإنتاج المحلى، ستحصل على تسهيلات ائتمانية من البنوك بقيمة 6 مليارات جنيه، لشراء محصول العام الجارى من قصب وبنجر السكر.

وأشار إلى أن التسهيلات تتوزع بواقع 3 مليارات جنيه لصالح شركة السكر والصناعات التكاملية، و2 مليارين مناصفة بين شركتى «الدلتا» و«الدقهلية»، ومليارًا لشركتى النوبارية والفيوم، بفائدة تتراوح بين 15.5و %16، ورفض الإفصاح عن البنوك، إذ يتجاوز عددها 13.

وتتيح البنوك التسهيلات الائتمانية للشركات بآجال زمنية حدها الأقصى سنة، قابلة للتجديد ويكون الغرض منها تمويل دورة رأس المال العامل، كشراء الخامات والمعدات أو سداد التزامات عاجلة.

وتساهم الحكومة بحصص متفاوتة من خلال البنوك وشركات التأمين فى شركات النوبارية، والدلتا، والفيوم، والدقهلية للسكر، ويتراوح إنتاجها بين 900 ألف، ومليون طن سنويا، وقامت بتوريد مخزون العام الماضى لوزارة التموين.