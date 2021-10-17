اقتصاد وأسواق

التموين تتفاوض مع منتجي الدواجن على طرح طبق البيض بسعر 48 جنيها في منافذ المجمعات الاستهلاكية

من خلال إتفاق بين القابضة للصناعات الغذائية واتحاد منتجي الدواجن
محمد مجدي 10:14 م, الأحد, 17 أكتوبر 21 10:14 م, الأحد, 17 أكتوبر 21

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، لـ”المال” تفاصيل الاتفاق الذي يتم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن بتوريد البيض للبيع بالمجمعات الاستهلاكية للمساعدة في التخفيف على المواطن ارتفاع وغلاء الأسعار.

وقالت المصادر إنه يتم التفاوض على طرح طبق البيض في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهي الاهرام والنيل والإسكندرية بسعر 48 جنيها للمواطنين .

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كان المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أعلن أن الاتحاد اتفق مع كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وركة أمان التابعة لوزارة الداخلية، على إتاحة سلعة البيض في منافذهم بأسعار مخفضة.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه سيتم إتاحة البيض للمواطنين بسعر 48 جنيها لكرتونة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وضبط حركة الأسعار التي ارتفعت بشكل مفاجئ لتتخطى الـ 55 و60 جنيها للكرتونة في بعض المناطق.

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وأوضح رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، آنذاك أن الوسطاء أو السماسرة هم السبب الرئيسي لتذبذب حركة أسعار البيض و الدواجن، موضحًا انه تواصل مع وزير الزراعة لحل أزمة ارتفاع الأسعار وبحث الأسباب التي ادت الى تلك الأزمة.

يشار إلى أن وزارة الرزاعة اتفقت مع البورصة المصرية على بدء تداول البيض و الدواجن في البورصة السلعية لضمان التسعير العادل، بشكل يعكس تفاعل حقيقي لقوى العرض والطلب بما يضمن توفير حماية لحقوق المنتجين والمستهلكين.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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