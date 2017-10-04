التموين تتعاقد مع يونيليفر مشرق لتطوير المجمعات الاستهلاكية

محمد مجدىوقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات يونيليفر مشرق، لتطوير وتحديث منظومة البيع بالمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية على مستوي الجمهورية، وبما يتوافق مع الأساليب العالمية.شهد توقيع البروتوكول الدكتور على ا

محمد مجدى

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بروتوكول تعاون مع مجموعة شركات يونيليفر مشرق، لتطوير وتحديث منظومة البيع بالمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية على مستوي الجمهورية، وبما يتوافق مع الأساليب العالمية.

شهد توقيع البروتوكول الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وقيادات وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات العذائية ومن شركة يونيليفر المهندس وائل رشاد عضو مجلس الإدارة ومنة الله شركس مديرة المبيعات والاسواق الجديدة وسامح الرفاعي مدير تطوير الاسواق وعلياء قاسم مدير العلاقات الخارجية وعلاء حسب الله مستشار العلاقات الإعلامية وممثلو ادارة المبيعات والعلاقات الحكومية.

ضمن البروتوكول الذي وقعه اللواء علاء فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع المهندس أشرف بكري رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات يونيليفر مشرق، قيام شركة يونيليفر بتطوير ٥ مجمعات استهلاكية و ٥ محال بقالة تموينيه بدون مقابل، فضلاً عن وضع برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة التموينية وتطوير اساليب البيع والتخزين لتحقيق قيمة مضافة والاستفادة من الإمكانيات والأدوات الهامة التي تمتلكها وزارة التموين في تطوير منظومة البيع داخل السوق المحلية.

كما يتضمن الاتفاق، وضع المعايير التي سيتم علي اساسها تنفيذ منظومة التطوير وتشمل عمل تصميمات للمحلات وطرق تنسيق المعروضات وتطوير الأداء التجاري وتوضيح طريقة تخزين السلع في المخازن مع وضع نظام يضمن الحفاظ على جودة المنتجات، فضلا عن تصنيف المنتجات حسب حركة البيع وكيفية حساب العائد على الاستثمار، كما سيتم وضع خطوات تنسيقية لتنفيذ برامج التطوير وآليات الحصول على المعونات المالية اللازمة واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة لإتمام تنفيذ هذا البرنامج.

واكد الدكتور على المصيلحى ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية والارتقاء بمستوى مقدمى الخدمة.

ومن ناحيته أكد المهندس اشرف بكري المدير العام لمؤسسة يونيليفر مشرق، أن الشركة ستوفر التدريب الكامل لقيادات المؤسسات التابعة للوزارة بالمعلومات والادوات طبقا للمواد التدريبية العالمية لمؤسسة يونيليفر حيث سيضم التدريب ١٠٠ من العاملين بشركات ومؤسسات وزارة التموين والتجارة الداخلية.