«التموين» تتعاقد مع القطاع الخاص على توفير احتياجات رمضان

تم التعاقد على توريد 95 ألفا و50 طن أرز أبيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيها للطن، وسيبدأ التوريد من 15 مارس وحتى 15 يوليو المقبل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتوفير سلع شهر رمضان الذى يبدأ فى أبريل المقبل، وتم الاتفاق على توريد كميات ضخمة من السلع الأساسية والاستهلاكية بينها الزيوت الخام، والدقيق المستورد، والسكر، والأرز المحلى.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت يوم الجمعة الماضى على توريد 41.5 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلى، من خلال 6 شركات محلية، بغرض تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التموينى، على أن يتم استلام تلك الكميات خلال الفترة من 25 مارس إلى 15 أبريل المقبل.

كما تم التعاقد على توريد 95 ألفا و50 طن أرز أبيض رفيع الحبة بسعر 7250 جنيها للطن، وسيبدأ التوريد من 15 مارس وحتى 15 يوليو المقبل من خلال المناقصة رقم 1 التى أجرتها السلع التموينية، وفازت بها 59 شركة ومضرب أرز.

وقال مصدر حكومى بالقابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين لـ”المال”، إنها بدأت فى التواصل مع شركات المنتجات الغذائية المختلفة فى القطاع الخاص، إضافة إلى مستوردى السلع الغذائية لمناقشة الأسعار العالمية للحوم، والدواجن، وياميش رمضان.

وأضاف أن الشركة تفاضل حالياً بين طرح مناقصة لتوفير المزيد من السلع، أو الترسية بالأمر المباشر لطرح تلك السلع فى معارض “أهلا رمضان” بالمحافظات، والتى تنفذها وزارة التموين بالتعاون مع الغرف التجارية، والمقرر إقامتها خلال مارس المقبل.

فى سياق متصل، قال أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين لـ”المال”، إنه يتم صرف المقررات التموينية بشكل منتظم مع استمرار توريد السلع التموينية لشهر فبراير الجارى إلى محال البقالة التموينية و فروع “جمعيتى” فى محافظات الجمهورية.

وأكد أنه لا يوجد نقص فى السلع المطروحة على البطاقات التموينية، والبالغ عددها 21 سلعة، كما يتم صرف سلع نقاط الخبز المدعم لشهر يناير الماضى بالتوازى مع مقررات فبراير.

يشار إلى أن الدعم الحكومى لوزارة التموين يبلغ فى الموازنة المالية 2019 ـ 2020 نحو 89 مليار جنيه دعما للسلع التموينية، (38 مليار جنيه للتموين، و51 مليارا خبز ).

ويحصل الفرد المقيد على البطاقة التموينية على 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقى الأفراد 25 جنيها شهريا، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، من خلال 32 ألف بقال تموينى، و4 آلاف فرع “جمعيتى”، و498 فرعا تابعا لشركات الأهرام و النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية، بإلإضافة إلى شراء 150 رغيفا مدعما شهريًا بسعر 5 قروش، من خلال 28 ألف مخبز.