التموين تتعاقد على 53 ألف طن زيت خام محلي ومستورد

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 53 ألف طن زيت خام صب.

وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل إن تلك الكمية منها 6000 طن زيت صويا خام صب محلي بالجنيه.

واضافت التموين أنها تضم أيضا كمية 47 ألف طن زيت خام صب مستورد.

وأشارت وزارة التموين الي أنه بذلك يرتفع الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت إلى 5 شهور.

ولفتت التموين الي أن تلك الممارسات تعد أولى ممارسات زيت الطعام الخام بمقر الهيئة العامة للسع التموينيه بالحي الحكومي بمبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمه الادارية