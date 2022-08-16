التموين تتعاقد على 47 ألف طن زيت صويا خام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الهيئة العامة للسلع التموينية تعاقدت على كميات من زيت الصويا الخام .

وأوضحت التموين في بيان منذ قليل أن تلك الكمية 47 ألف طن زيت صويا خام صب إنتاج محلي بالجنيه المصري.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة قال إن الحكومة تستهدف أن تكون مصر مركز تجاري عالمي حيث نستهدف إنشاء مشروعين في دمياط وآخر في قناة السويس لعمل مجمع لزيوت الطعام .

والسبت، أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة محدودة رقم 3 لسنة 2023/2022 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 3000 طن زيت صويا ، 1000 طن زيت عباد).

وأشارت الهيئة في بيان آنذاك إلى أن التسليم خلال الفترة من 1 إلى 25 أكتوبر 2022 ، أو 1 إلى 20 نوفمبر 2022 ، على أن تكون جلسة فض المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022 الساعه 12 ظهرا.