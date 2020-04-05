اقتصاد وأسواق

«التموين» تتعاقد على توريد 12 ألف طن زيت صويا بقيمة 122.7 مليون جنيه

فترة التوريد من 1 إلى 25 مايو المقبل
محمد مجدي 5:12 م, الأحد, 5 أبريل 20 5:12 م, الأحد, 5 أبريل 20

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كشف مصدر مسئول في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم التعاقد على ١٢ ألف طن زيت فول صويا بسعر ١٢٢ مليون ٧٠٠ ألف جنيه ، وذلك من خلال المناقصة المحدودة رقم ٦ لسنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وقال المصدر في تصريح لـ “المال” إنه تم شراء تلك الكمية من الشركة الوطنية بسعر ١٠ آلاف و٢٢٥ جنيه للطن الواحد .

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية أعلنت الأسبوع الماضي عن طرح مناقصة لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحد أدنى ٣٠٠٠ طن زيت صويا ، ٢٠٠٠ طن زيت عباد تسليم خلال الفترة من ١ إلى ٢٥ مايو ٢٠٢٠ .

وأضاف أنه خلال جلسة فض المظاريف لم يتم تلقي عروض تلائم هيئة السلع التموينية لتوريد زيت العباد .

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم بشراء الزيوت الخام من الشركات المحلية والأجنبية لتوفير سلعة الزيت على البطاقات التموينية.

ويتم ضخ ما يقرب من ٦٠ ألف طن زيت على البطاقات التموينية وذلك لتوفيرها لنحو ٧٠ مليون مواطن مقيدين على ٢٠ مليون بطاقة تموينية بسعر ١٧ جنيه زنة ١ لتر .

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الاحتياطي من الزيت التمويني يكفي حتى ٤ أشهر.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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