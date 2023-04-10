«التموين» تتسلم 6.5 مليون طن قصب من المزارعين بقيمة 7.1 مليار جنيه

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر والصناعات التكاملية نحو 6 ملايين و500 ألف طن قصب من المزارعين منذ بداية موسم توريد المحصول فى ديسمبر 2022 وحتى أمس الأول.

وقال اللواء عصام الدين البديوى رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية – فى تصريحات لـ«المال»- إن قيمة الكميات الموردة بلغت 7 مليارات و150 مليون جنيه، تم تسديدها للمزارعين.

يشار إلى أن وزارة التموين تستهدف خلال موسم توريد القصب 2023 استلام نحو 8 ملايين طن قصب بهدف إنتاج 850 ألف طن سكر لصالح منظومة السلع التموينية.

وأضاف «البديوى» أن كميات القصب التى تم استلامها من المزارعين حتى أول أمس، ساهمت فى إنتاج نحو 740 ألف طن سكر أبيض، جار حاليًا تكريرها وتعبئتها وتوريدها إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع إنه مستهدف توريد كميات السكر المعبأ من محصول القصب الجارى، لمخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة بهدف توزيعها على المنافذ التموينية لصرفها ضمن مقررات شهر أبريل الجارى إضافة إلى مايو المقبل.

وأوضح «البديوى» أن شركة السكر والصناعات التكاملية تعمل على مدار 24 ساعة فى استلام محصول القصب من المزارعين بهدف إنتاج السكر الأبيض وتكريره فى مصانعها المنتشرة فى محافظات الصعيد.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إنه تم رفع سعر توريد طن القصب الموسم الحالى بواقع 290 جنيها ليصل إلى 1100 مقابل 810 جنيهات بالموسم الماضى بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأشار «البديوى» إلى أن قرار زيادة سعر توريد القصب جاء بهدف تشجيع المزارعين على رفع معدلات التوريد خاصة بعد ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج والأسعار العالمية، مؤكدا أن هذه الأسعار تحقق توازنًا بين تكلفة الإنتاج وتحقيق ربح مجزِ للمزارعين.

وكان وزير التموين أصدر توجيهات بسرعة سداد مستحقات المزارعين خلال 15 يوما من التوريد، لافتا إلى أن المخزون الإستراتيجى من السكر يتعدى ثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السلعة يصل إلى %90 من الاستهلاك. وتقوم وزارة التموين ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية باستيراد الـ%10 الأخرى من السكر الخام من البرازيل لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى السوق المحلية.