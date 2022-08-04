«التموين» تتسلم 50 ألف طن أرز شعير من الهند

تسلمت وزارة التموين والتجارة الداخلية 50 ألف طن أرز شعير هندى خلال الأسبوع الجاري، كان تم الاتفاق على استيرادها خلال يونيو الماضى.

وكشف مصدر مسئول فى شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، أن «التموين» تسلمت الكميات التى تم التعاقد عليها وتم توريدها إلى المضارب لتحويلها إلى أرز أبيض وطرحها للمستهلك.

وأضاف أنه لم يتم تحديد سعر الأرز الذى تم استلامه، وما إذا كان سيتم طرحه فى السوق الحرة أم عبر بطاقات التموين، مشيرا إلى أنه جار حسم تلك الاختيارات خلال أيام.

وتوقع المصدر انتهاء المضارب من تجهيز الكميات تمهيدا لطرحها قبل نهاية أغسطس الجارى لتغطية الطلب على الأرز، بالإضافة إلى المحافظة على استقرار السوق المحلية.

وأوضح المصدر أن آخر عملية لاستيراد الأرز كانت فى 2020 ثم توقف الاستيراد حتى منتصف 2022 نظرًا لانخفاض سعر «المحلى» مقارنة مع المستورد، فيما قام القطاع الخاص باستلام 10 آلاف طن أرز أبيض صينى منذ أيام وتم توزيعها بالكامل على التجار.

فى السياق ذاته، كشفت المصادر أن دخول تلك الكميات الجديدة سيسهم فى استقرار المعروض وزيادته، لحين دخول محصول الأرز الجديد قبل نهاية أغسطس الحالى.

ويتراوح سعر طن الأرز الأبيض من 13 – 16 ألف جنيه للمستهلك النهائى وفقًا لنوع الحبة وتكلفة النقل و«النولون» الخاص بالتجار والمحافظات.

وكانت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات توقعت منتصف يوليو الماضى وصول إجمالى محصول الأرز خلال موسم الحصاد الجديد إلى 7 – 8 ملايين طن «شعير» بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن «أبيض» مقارنة مع نحو 4٫4 مليون طن فى 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

ويبدأ موسم حصاد الأرز منتصف أغسطس الحالى، ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن مصر تقوم بزراعة مليون و75 ألف فدان أرز.

كانت «المال» نشرت الإثنين الماضى تقريرا بشأن استيراد 10 آلاف طن أرز أبيض صينى مطلع الأسبوع الحالى، لصالح شركتين من القطاع الخاص، وتم طرح تلك الكميات على التجار أمس الأول، بسعر يصل إلى 13.25 جنيه للكيلو، ومن المرتقب أن يصل للمستهلك النهائى ما بين 15 – 16 جنيهًا.

◗❙مصادر : طرحها قبل نهاية الشهر يسهم فى استقرار المعروض