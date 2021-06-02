«التموين» تتسلم 3.3 مليون طن قمح محلى بقيمة 14.5 مليار جنيه

كشفت مصادر حكومية مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ «المال» عن أنه تم استلام 3 ملايين و300 ألف طن قمح من المزارعين بقيمة 14.5 مليار جنيه، منذ بداية موسم حصاد القمح المحلى الذى بدأ فى 15 أبريل و حتى يوم 30 مايو الماضى.

وقالت المصادر إنه مستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن قمح محلى خلال موسم الحصاد الجارى والذى ينتهى فى 15 يوليو المقبل، لا سيما مع زيادات عمليات توريد القمح من المزارعين لصالح وزارة التموين.

وأرجعت المصادر ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى لصالح الحكومة خلال الموسم الحالى إلى السعر المناسب للمزارعين مقارنة مع أسعار العام الماضى.

يشار إلى أنه يتم توريد إردب القمح لصالح وزارة التموين بسعر 725 جنيهًا بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وبسعر 715 جنيهًا للإردب درجة نظافة 23 قيراطا، و705 جنيهات للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وتستهدف وزارة التموين خفض معدلات استيراد القمح من المناشئ المعتمدة بين 300 و500 ألف طن خلال العام الحالى.

ولفتت المصادر الحكومية فى وزارة التموين – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إلى سعى الوزارة لتقليل اعتمادها على الأقماح المستوردة بسبب الزيادة الكبيرة المتوقع استلامها من القمح المحلى من المزارعين.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قال – فى تصريحات صحفية – إنه متوقع استلام 4 ملايين طن قمح محلى، كما أنه سيتم العمل على تخفيض كميات القمح المستورد بناء على ما سيتم استلامه من القمح المحلى.

يشار إلى أن كميات القمح المحلى التى اشترتها وزارة التموين فى الموسم الماضى بلغت 3.1 مليون طن.

كما أن الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين، استوردت العام المالى 2019/2020 نحو 6 ملايين طن، بانخفاض نحو 500 ألف طن عن العام السابق له.

وتدعم الحكومة وزارة التموين، فى موازنة 2020/2021، بنحو 84.5 مليار جنيه، لمنظومتى الخبز المدعم والمقررات التموينية، وتحصل منظومة الخبز على 53 مليار جنيه من إجمالى الدعم.