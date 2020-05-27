اقتصاد وأسواق

“التموين” تتسلم 3.1 مليون طن قمح من المزارعين

منذ بدء موسم التوريد
محمد مجدي 3:25 م, الأربعاء, 27 مايو 20 3:25 م, الأربعاء, 27 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان إجمالي القمح المورد وصل إلى 3.1 مليون طن وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضى.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلي وجود 450 مركزا قد تم تخصيصهم لاستقبال الأقماح المحلية بجميع المحافظات .

و أشار إلى أن تلك المراكز تعمل بكامل طاقتها ولجانها الكاملة بعضو من التموين وعضو من الزراعة وعضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو من هيئة سلامة الغذاء لإستلام القمح المورد من المزارعين والموردين بالأسعار المعلن عنها وحسب درجة النظافة.

وقال المصيلحي إن غرفه عمليات الوزارة منعقدة اعتباراً من ثالث أيام العيد بكامل هيئاتها لمتابعة عمليات التوريد في مراكز التجميع ومديريات التموين بالمحافظات.

وأشار إلي توافر كل مستحقات الموردين المالية والتي تصرف خلال 48 ساعة من التوريد.

يذكر أن الطاقة التخزينية للقمح قد زادت في السنوات الأخيرة في إطار استكمال المشروع القومي للصوامع لتصل إلى 3.5 مليون طن من المتوقع بنهاية العام أن تصل إلى 4 ملايين طن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

ماذا فعلت «التموين» لمواجهة فيروس كورونا

محمد مجدي 7:38 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

وزير التموين : احتياطي السلع يكفي 5 أشهر

محمد مجدي 12:53 م, الأثنين, 18 مايو 20

بقالو التموين: صرف 75% من مقررات شهر مايو

محمد مجدي 1:45 م, السبت, 16 مايو 20

انفراد..«التموين» تقرر مد صرف نقاط الخبز حتي نهاية أبريل

محمد مجدي 2:06 م, الخميس, 2 أبريل 20

وزير التموين : تعديل مواعيد صرف السلع للمواطنين تماشيًا مع حظر التحرك

محمد مجدي 6:14 م, الثلاثاء, 24 مارس 20

متحدث التموين لـ«المال»: المنشآت التموينية تعمل بشكل طبيعي وخارج نطاق حظر التحرك

محمد مجدي 5:24 م, الثلاثاء, 24 مارس 20