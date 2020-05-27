“التموين” تتسلم 3.1 مليون طن قمح من المزارعين

أكد الدكتورعلي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ان إجمالي القمح المورد وصل إلى 3.1 مليون طن وذلك منذ بدء موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضى.

وأشار المصيلحي في بيان اليوم إلي وجود 450 مركزا قد تم تخصيصهم لاستقبال الأقماح المحلية بجميع المحافظات .

و أشار إلى أن تلك المراكز تعمل بكامل طاقتها ولجانها الكاملة بعضو من التموين وعضو من الزراعة وعضو من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وعضو من هيئة سلامة الغذاء لإستلام القمح المورد من المزارعين والموردين بالأسعار المعلن عنها وحسب درجة النظافة.

وقال المصيلحي إن غرفه عمليات الوزارة منعقدة اعتباراً من ثالث أيام العيد بكامل هيئاتها لمتابعة عمليات التوريد في مراكز التجميع ومديريات التموين بالمحافظات.

وأشار إلي توافر كل مستحقات الموردين المالية والتي تصرف خلال 48 ساعة من التوريد.

يذكر أن الطاقة التخزينية للقمح قد زادت في السنوات الأخيرة في إطار استكمال المشروع القومي للصوامع لتصل إلى 3.5 مليون طن من المتوقع بنهاية العام أن تصل إلى 4 ملايين طن.