التموين تتسلم 1.5 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي.
وأفاد التقرير الوارد بأن نسب توريد القمح حتى الآن منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.5 مليون طن.
وأضاف التقرير أن نقاط الاستلام يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا وينتهي عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساء.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التقرير أكد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت.
وأشار إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، كما أنه قد وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.