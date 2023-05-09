التموين تتسلم 1.5 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي.

وأفاد التقرير الوارد بأن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف ‏التقرير أن نقاط الاستلام يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحا وينتهي ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساء.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن التقرير أكد أيضاً ارتفاع جودة القمح المورد وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت.

وأشار ‏إلى أن دفع المستحقات يتم بعد 48 ساعة من التوريد، كما أنه قد وجه ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القمح، وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.