«التموين» تتسلم شحنات العجول والماشية العالقة في السودان (صور)

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ صباح اليوم الخميس استلام أولي شحنات العجول والماشية العالقة في السودان جراء الحرب الدائرة هناك، بكمية تصل إلي 40 ألف رأس ماشية، وحصلت “المال” على صور توضح وصول شحنات العجول والماشية عند عبورها إلي الجانب المصري من معبر قسطل البري.

وقالت مصادر مطلعة في وزارة التموين لـ”المال”، إنه تم استلام تلك الشحنات من خلال معبر قسطل البري الرابط بين مصر والسودان، مشيرة إلي أن المعبر يسع لإستقبال 80 شاحنة يوميًا.

العجول والماشية السودانية في طريقها إلي معبر قسطل البري

وأضافت المصادر أنه سيتم استلام الكميات العالقة في السودان تباعًا وبشكل يومي حتي انتهاء كامل الكميات الموجودة في السودان.

وتابعت المصادر: سيتم نقل العجول والماشية الحية من معبر قسطل البري إلي محجر أبو سمبل تمهيدًا للكشف البيطري عليها للتأكد من خلوها من أية أمراض، ثم مكوثها في المراعي المصرية وعلفها بالعلف البلدي حتي يكون طعمها مثل اللحوم البلدية عند الذبح .

معبر قسطل البري

وكان الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات بحضور الرئيس السيسي، إن مصر لديها الآن 4 آلاف رأس ماشية على الحدود السودانية، في انتظار دخولها إلى الأراضي المصرية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصيلحي أنه يتم عقد اجتماعات دورية مع شركة اتجاهات السودانية لتأمين وصول الكميات المتعاقد عليها في ظل ظروف الحرب التي تعاني منها دولة السودان الشقيقة .

وأوضح المصيلحي أن مصر ستقوم بإستيراد اللحوم الحية من جيبوتي خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه تم هذا الأسبوع فتح الاعتماد بمبلغ حوالي 10 ملايين دولار استعدادا لعيد الأضحى.

يشار إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح كيلو اللحوم السودانية المبردة في فروع المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيهًا للكيلو الواحد.