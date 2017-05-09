التموين تتسلم ربع مستهدفات القمح

محمد مجدي والصاوي أحمد:تسلمت وزارة التموين مليون طن قمح من المزارعين، منذ بداية موسم التوريد حتى مساء أمس الإثنين، تمثل 25 % من إجمالى الكميات المستهدف تسلمها والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن.كشف ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم صرف جميع المستحقات المالية للمورد

محمد مجدي والصاوي أحمد:

تسلمت وزارة التموين مليون طن قمح من المزارعين، منذ بداية موسم التوريد حتى مساء أمس الإثنين، تمثل 25 % من إجمالى الكميات المستهدف تسلمها والتى تقدر بنحو 4 ملايين طن.

كشف ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم صرف جميع المستحقات المالية للموردين عن عمليات الاستلام، والتى تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وخصصت الحكومة 15 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين الموسم الحالى الذى بدأ منتصف أبريل الماضى، ويستمر حتى نهاية يوليو المقبل، بأسعار تتراوح بين 3 آلاف و663 جنيهاً، و3 ألاف و795 جنيهاً للطن الواحد.

من جهته، أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن عمليات تسليم الأقماح تشهد تكدساً كبيراً فى عدد من المحافظات وهى، المنيا، الغربية، الشرقية، دمياط، أسيوط، بنى سويف، حيث أن الموسم الحالى يشهد نظام «الطبلية» لاستلام الكميات التى يتم توريدها.

وقال عبد الرحمن: فى الأعوام السابقة كان يتم التسليم بنظام «ميزان البيسكول»، موضحاً أن ذلك يؤدى إلى تأخير عمليات التسليم والتسلم، كما أن الحكومة بدأت فى صرف مستحقات الفلاحين بإنتظام خلال الموسم الحالى.

من جهته، أكد حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن نظام الطبلية، يمنع أى تجاوزات فى حساب الكميات التى يتم إستلامها، والتى حدثت فى موسم القمح الماضى.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بشركة الصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم القمح الحالى، يشهد لأول مرة تسلم الكميات الموردة فى أجولة خيش، وليست بلاستيكية. وقال إن تكلفة تلك الأجولة بلغت 60 مليون جنيه للموسم الحالى، وتم توزيعها على كل الصوامع التابعة لوزارة التموين، والبالغ عددها 25 صومعة إماراتية، و75 صومعة تابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين.