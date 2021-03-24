«التموين» تتسلم دراسة «المنطقة المتكاملة» فى الوادى الجديد بعد عيد الفطر

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شركة «أورانج بى جلوبال» اليونانية تعمل حاليا على إنهاء الدراسة التسويقية والمخطط العام لمشروع المنطقة المتكاملة فى محافظة الوادى الجديد، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الإنجليزية المتخصصة.

وقال عشماوي، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش مؤتمر «مصر لتجارة التجزئة»، أمس الثلاثاء، إنه سيتم استلام الدراسة التسويقية والمخطط العام بعد عيد الفطر المبارك، موضحا أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ نحو مليار جنيه.

المشروع تجارى صناعى على مساحة 10 آلاف فدان بتكلفة مليار جنيه

وأضاف أن المشروع يشمل مساحة 10 آلاف فدان كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع فى استصلاح 50 ألف فدان، طبقا للمراحل القادمة الموقعة فى الاتفاق.

وأشار عشماوى إلى الاتفاق مع «أورانج» اليونانية على أن يكون الشريك المحلى شركة الريف المصري، والبنك الزراعي، وصندوق محافظة الوادى الجديد، على أن تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع مليار جنيه قابلة للزيادة.

وأوضح أنه مستهدف إنشاء مزرعة نموذجية على أحدث التقنيات، وربط إنتاجها بمشروعات صناعية وتجارية ما يدعم التنمية المستدامة بالمحافظة، كما سيتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 100 فدان، تحتوى على أسواق تجارية، وأسواق نصف جملة وتجزئة، ومصانع للتعبئة والفرز ومنطقة للصناعات الغذائية، ما يساهم فى توفير السلع بكميات كبيرة وضبط الأسعار. وتابع: سيتم استصلاح أراضٍ لزراعة العديد من المحاصيل مثل البرتقال، والليمون، والجريب فروت، والرمان، والفراولة، والطماطم، وبعض الأعشاب، وذلك وفقاً لطبيعة الأراضي