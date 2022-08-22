«التموين» تترقب بشائر تسليمات الأرز قبل تطبيق «التوريد الإجباري»

أكد عدد من مسئولى غرفة الحبوب وتجار الأرز أن إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرار إلزام المزارعين بتوريد محصول الأرز خلال الفترة المقبلة، أسوة بمنظومة توريد القمح، قرار مهم وحيوى سيساهم فى استقرار الأسعار فى السوق المحلية وسيزيد من قدرة الدولة على توفير مخزون إستراتيجى كبير من تلك السلعة.

وأوضحوا أن «التموين» تمتلك القدرة على تفعيل تلك النوعية من القرارات بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام عبر المضارب وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدين أن القرار سيحافظ على استقرار السعر الخاص بالأرز الأبيض، بعد تسجيله مستويات جنونية قاربت 20 جنيها للكيلو، مما تسبب فى قيام «التموين» باستيراد كميات مؤخرا للحفاظ على السوق وتوافر المعروض.

وقالت مصادر مطلعة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنها تترقب حاليا تسليمات موسم حصاد الأرز الذى بدأ بشكل مبدئى الشهر الجارى، لمتابعة حجم التسليمات من المزارعين لصالح شركات ومضارب الأرز، تمهيدا لتحديد التوقيت الأمثل لبدء تفعيل قرار التوريد الإلزامى.

وأكدت أن «التموين» تعمل على زيادة المخزون والرصيد الإستراتيجى من الأرز الأبيض والذى يتم طرحه على البطاقات التموينية ليصل إلى 6 أشهر مع بدء موسم حصاد الأرز منذ أيام،لافتة إلى أن المخزون الحالى يكفى 3 أشهر .

مصادر: طرح 50 ألف طن «أبيض» على البطاقات بـ10 جنيهات

وأضافت المصادر لـ«المال» أن الكميات التى تم التعاقد عليها من الأرز الهندى من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، والتى بلغت 50 ألف طن، سيتم طرحها على البطاقات التموينية بداية من شهر سبتمبر المقبل، وبنفس السعر المعلن فى البطاقة التموينية 10 جنيهات للكيلو.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع مع بداية 2023 أن يتم بدء التعاقد مباشرة مع مزارعى وشركات الأرز مباشرة لإلزامهم بتوريد الأرز الأبيض لصالح «التموين»، ومن ثم توريده إلى مضارب الأرز التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومضارب القطاع الخاص.

ولفتت إلى أن المناقصات التى يتم طرحها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على شركات ومضارب الأرز تواجه بعض المشكلات المتمثلة فى عدم التزام البعض بالكميات الموردة أو بنسبة الكسر فى حبة الأرز.

من جهته، قال علاء سالم العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لــ«المال» إنه يتم طرح شهريَا ما يقرب من 13 ألفا و100 طن أرز لصالح منظومة السلع التموينية.

بينما أكد عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن شركته تقوم بطرح 13 ألفا و500 طن أرز وذلك لنحو 7 آلاف منفذ جمعيتى، و30 ألف بدال تموينى، و1500 فرع مجمع استهلاكى تابع للمجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام والنيل والإسكندرية التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية .

على صعيد متصل، قال مجدى الوليلى عضو شعبة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن وزارة التموين ستبدأ فى تنفيذ قرار استلام الأرز من المزارعين خلال موسم الحصاد الجديد، بالتعاون مع الجهات المحلية الأخرى، مما سيساهم فى استقرار أسعار الأرز بعد اشتعالها مؤخرا لدى التجار والمستهلكين.

وأضاف – فى تصريحات لـ «المال» – أن سعر الأرز الأبيض يتراوح حالياً من 14 –15.5 ألف جنيه للطن لدى التجار ولكن السعر يصل للمستهلك بمعدلات أعلى بسبب الممارسات الخاطئة لعدد من التجار ومحال التجزئة وقيامهم بالتخزين ورفع الأسعار لتحقيق أرباح أعلى دون وجه حق، مما خلق أزمة نقص المعروض وارتفاع الطلب خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن تطبيق المنظومة الجديدة لاستلام الأرز سيساعد على حماية المستهلك النهائى والاقتصاد، وسيجنب الدولة استيراد كميات إضافية واستهلاك جزء من الاحتياطى الدولارى للدولة، قائلا «القرار جرئ وطال انتظاره» .

فى سياق متصل، كشف مصطفى السلطيسى عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، أن قرار التوريد الإلزامى جيد للغاية، ولكنه يتطلب وجود أماكن ومساحات كبيرة وجيدة للتخزين وجيدة لتلافى الهدر والاتلاف.

وأضاف لـ «المال» أن القرار سيساعد على ضمان وجود المحصول بكميات كبيرة لصالح المواطنين وسيمنع التخزين من بعض المزارعين أو التجار، لأن التوريد سيكون إجباريا على المزارعين ثم تقوم وزارة التموين بتوريد الكميات إلى المضارب لتعبئتها والتعامل معها.

وتوقعت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وصول إجمالى كميات محصول الأرز خلال الموسم الجديد إلى 7 – 8 ملايين طن «شعير» ما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن «أبيض» مقارنة بنحو 4.4 مليون طن فى 2021 بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وسيبدأ موسم حصاد الأرز قبل نهاية أغسطس الحالى، ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة فإن مصر تقوم بزراعة مليون و75 ألف فدان من إجمالى أراضيها.