التموين تتبرأ من واقعة ضبط مستشارييها وتؤكد: احتياطي السلع يكفي 5 أشهر

محمد مجديقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الخميس، إن واقعة ضبط رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستشاري الوزير للإعلام والاتصال السياسي ليس له علاقة بالوزارة ،مشيرا إلى أنهم غير موظفين بدون عام الوزارة ، وأن ما حدث تصرفات شخصية لا تحسب علي وزارة التموين. جاء ذلك

محمد مجدي

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الخميس، إن واقعة ضبط رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستشاري الوزير للإعلام والاتصال السياسي ليس له علاقة بالوزارة ،مشيرا إلى أنهم غير موظفين بدون عام الوزارة ، وأن ما حدث تصرفات شخصية لا تحسب علي وزارة التموين.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي واللواء أحمد حامد محافظ السويس.





وأشار المصيلحي، إلى أن الواقعة ليس لها علاقة بالتموين أو هيئة السلع التموينية،لأن الشركة القابضة تقوم بشراء السلع لصالح المجمعات الاستهلاكية ونحصل اللحوم والدواجن من جهاز الخدمة الوطنية.

وأكد أنه لا يجب الخلط بين القابضة والتموين، نافيا قيام الرقابة الإدارية طلب أي ملفات تخص التموين، وكذلك التحول للدعم النقدي بعد هذه الواقعة.

** الاحتياطي يكفي



وأوضح المصيلحي، أن الوزارة مستمرة في ضخ السلع حتى بعد رمضان، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لفترات تصل إلي 5 شهور.

ولفت إلى أن مصر بها أرز يكفيها وموجود لمدة تزيد عن 5 أشهر، وأنه تم تحديد مساحة زراعة الأرز إلى 740 ألف فدان بسبب حصة مصر من المياة.

وقال الوزير إن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح يكفي حتى ٥ أشهر قادمة والزيت ٤أشهر والسكر ما يقارب ٦ أشهر

وأكد الوزير، حرص الوزارة علي تطوير منظومة التجارة الداخلية لانها تمثل جزء رئيسي للدخل النقدي لمصر حيث تمثل من ١٦-١٧٪ من الناتج القومي.

وقال الوزير، إن المشكلة الحقيقية لتنمية قطاع التجارة الداخلية تقع في قلة الأسواق المنظمة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يضطر التجار إلى التنقل ما بين المحافظات التجارية و المنتجة مما يزيد من تكلفة النقل وزيادة نسبة الفاقد، ولهذا الوزارة مستمرة في العمل على زيادة المناطق اللوجيستية على مستوى الجمهورية.

وكشف المصيلحي عن وجود اهتمام من القيادة السياسية بانشاء قاعدة بيانات حديثة لمستحقي الدعم حتي يتسني للدولة توصيل الدعم إليهم دون أي خروقات.

ونفي رفع قيمة الدعم المقررة للفرد علي بطاقات التموين وقال انه يدرس مع وزارة التضامن ووزارة المالية حزمة الخدمات الاجتماعية لمحدودي الدخل.

** منطقة لوجستية



من جانبه قال الدكتور ابراهيم عشماوي ، مساعد وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، إنه سيتم إنشاء منطقة لوجستية على مساحة 30 فدان تقدر استثماراتها بقيمة 2 مليار جنيه، وأوفر نحو ١٠-١٥ ألف فرصة عمل مباشرة و٤٠-٦٠ ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأضاف عشماوي، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية سوف يتولي مهمة الترويج والتواصل مع أفضل الشركات المختصة بإدارة الأصول.أن أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة ، موضحا أن الجهاز يعمل بكل طاقته لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضى بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء هذه المشروعات الكبرى.

وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يستهدف التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية وتوفير احتياطات امنة من السلع الغذائية، موضحا ان الجهاز لديه خطة لضبط الأسعار و تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة.

ومن جانبه قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس في كلمته، إن المنطقة اللوجيستية هي في منطقة واعدة تقع في منتصف خمس موانيء رئيسية داخل مصر والطريق الدائري الذي يربط بين القاهرة والعاصمة الادارية الجديدة وجبل عتاقة.

كما أكد ثقته أنه سيتم إنشاء المنطقة بسرعة للعمل على خلق فرص عمل حقيقية مستدامة لابناء المحافظة.