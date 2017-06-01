التموين تبدأ صرف منحة رمضان

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، صرف المنحة الرمضانية لحاملى بطاقات التموين الذكية بقيمة إجمالية تقترب من مليار جنيه، بواقع 14 جنيهاً لكل فرد.

وكان مجلس الوزراء قد أقر منتصف شهر مايو الماضى تخصيص مليار جنيه، تمثل «منحة رمضان» لما يقرب من 19 مليون بطاقة تموينية، يستفيد منها نحو 71 مليون مواطن.

وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين لـ«المال»، إن الدعم الأساسى يبلغ 21 جنيهاً للفرد شهريا، وعند إضافة المنحة الرمضانية سيصبح الإجمالى 34 جنيهاً، وذلك لشهر يونيو الجارى فقط.

وكشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين عن توريد ما يقرب من 80 ألف طن سكر، و80 ألف طن أرز، و80 ألف لتر زيت تموينى لمخازن شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، وذلك لتوزيعها على فروع المجمعات الاستهلاكية الثلاثة الأهرام، والنيل والإسكندرية، وبقالى التموين ومنافذ «جمعيتى» وصرفها لحاملى البطاقات عن شهر يونيو.

وأقدمت وزارة التموين على إجراء زيادات متتالية فى أسعار سلع البطاقات خلال العام الماضى، إذ ارتفع سعر كيلو السكر من 4،5 جنيها إلى 8 جنيهات، وعبوة الزيت 800 مللى جرام من 10 إلى 12 جنيها، والمسلى النباتى 500 مللى جرام من 11،75 إلى 13 جنيها، والأرز من 4،5 إلى 6 جنيهات للكيلوجرام الواحد.