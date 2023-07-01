التموين تبدأ صرف سلع يوليو لـ64 مواطنًا عبر 40 ألف منفذ 

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف مقررات شهر يوليو لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوي الجمهورية عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية خلال أيام عيد الأضحى 2023.

وقال وزير التموين إن منافذ ‏صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة ( العامة والمصرية ) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقات الدعم التمويني.

من جهته أكد أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، توافر جميع الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 31 صنفا.

وقال كمال إن هناك متابعة مستمرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتأمين السلع التي يحتاجها المواطنين، مشيراً إلى أن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة و المصرية) بضخ السلع في المنافذ باستمرار.

وأشار إلى أن قيمة السلع التي تم توفيرها شهرياً تبلغ 4 مليارات جنيه، لافتاً إلي أن البطاقة 4 أفراد تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه وتصرف 4 زيت و6 سكر، لافتاً إلى أن مديريات التموين تقوم بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف كمال، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية خصصت 30% من مخازن كل محافظة للعمل خلال إجازة عيد الاضحي لصرف السلع التموينية لمنافذ التوزيع، لافتاً إلى أن صرف السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمكرونة يتم وفقًا للمقرر على حسب عدد الأفراد لكل بطاقة تموينية.

وشدد كمال على التزام التجار بحركة الصرف وفقا للأسعار المعلنة، حيث تعد تلك الأسعار استرشادية والمواطن لا يدفع أي مقابل مادي للحصول عليها.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين علي السلع دون أى شكاوى.

وطالب كمال المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المُشكلة بمديريات التموين أو الخطط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقى الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التموين ومعاون الوزير أن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو الجاري ثابتة لم تشهد أي تغيير وهي كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

2 – زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 13 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6.50 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيها.

15- جبنة تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 7.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.50 جنيه.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

25- بسكويت يويوز سادة بسعر 1.5 جنيه.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

27- بسكويت تومورو أنواع 3.75 جنيه.

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 2.50 جنيه.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 6 جنيهات.