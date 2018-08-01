«التموين» تبدأ صرف المقررات للمستحقين الجدد مطلع ديسمبر

■ حذف 7 ملايين مواطن خلال شهرين ■ 6 ملايين مولود مرتقب ضمهم للمنظومة.. ولا زيادة فى المخصصات محمد مجدى تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مستحقات المواليد الجدد من السلع على البطاقات التموينية فى أول ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تنقية وتنقيح جميع الطلبات المقد



■ حذف 7 ملايين مواطن خلال شهرين

■ 6 ملايين مولود مرتقب ضمهم للمنظومة.. ولا زيادة فى المخصصات



محمد مجدى



تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف مستحقات المواليد الجدد من السلع على البطاقات التموينية فى أول ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تنقية وتنقيح جميع الطلبات المقدمة من المواطنين الراغبين فى إضافة أبنائهم.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمى للوزارة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن عملية التنقية والتنقيح لتلك الطلبات ستتم بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، موضحاً أنه سيتم البدء فيها كل أسبوع من تلقى الطلبات، وفقًا لجدول تسلمها من مكاتب التموين بالمحافظات.

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، إنه من المتوقع إضافة 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية، مؤكدًا عدم وجود أى زيادة فى المخصصات المالية للوزارة من جانب الحكومة.

وخصصت الحكومة 89 مليار جنيه دعمًا للسلع التموينية والخبز فى موازنة العام المالى الحالى 2018 /2019، بزيادة قدرها 5 مليارات عن موازنة العام المالى الماضي.

وأشار الوزير، خلال مؤتمر صحفى الثلاثاء، للإعلان عن ضوابط وشروط إضافة المواليد الجدد، إلى أنه سيتم تلقى طلبات إضافة المواليد الجدد اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى 31 أكتوبر المقبل، بجميع مكاتب التموين فى المحافظات.

وقال إنه سيتم حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات التموينية خلال الشهرين المقبلين، نظرًا لعدم أحقيتهم بالدعم الحكومي.

جدير بالذكر أن الفرد المقيد على البطاقة التموينية يحصل على 50 جنيها شهريا، وذلك لأول 4 افراد مقيدين، فيما تنخفض إلى 25 جنيها لكل مضاف جديد، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، بالإضافة إلى 150 رغيفًا شهريا بسعر 5 قروش للواحد.

وأوضح المصيلحى أن البطاقات التموينية التى توجد بها أخطاء فى البيانات، سيتم التنبيه على صاحبها بضرورة تصحيحها، وفى حال عدم قيامه بالتصويب سيتم إلغاؤها نهائيًا، فى نوفمبر المقبل.

وقال إنه سيتم تقسيم تسلم طلبات إضافة المواليد على البطاقات من خلال آخر رقم فى البطاقة التموينية، والتى تنتهى برقم صفر ثم 0 حتى رقم 9.

وأشار إلى أن كل مجموعة سيتم تقسيمها ستكون لمدة أسبوع كامل، على أن يتم الانتهاء من جميع البطاقات البالغ عددها 20 مليون بطاقة تموينية خلال 3 أشهر، وسيتم تسلم الطلبات المقدمة من خلال هذا النظام كل أسبوع حسب آخر رقم بالتسلسل الرقمي.

وأكد أنه ستتم إضافة 3 مواليد كحد أقصى على البطاقات التموينية ومسموح لصاحبها، بإضافة الأحفاد فى حال عدم استفادة الأب والأم من الدعم التموينى على بطاقة تموينية أخري.