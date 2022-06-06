التموين تبدأ تفعيل لجان إختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بانعقاد ‏لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وأكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية في بيان اليوم أن اجراء اختيار القيادات الجديدة ‏بالعاصمة الإدارية يأتي للتأكيد أن مقر الوزارة بها أصبح جاهزا للعمل ومهيئ لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجياً لإجراء كل ‏الاعمال به.

موضحاً ان انعقاد اللجنة يأتي في أطار بدء الوزارة التشغيل ‏التجريبي وأطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية ‏الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة ‏GFMIS‏ ومنظومة ‏PAY ROLL‏ ‏والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة .

و أكد أنه تم اجراء العمليات الخاصة ‏بها لمرتبات شهر يونيو الجاري من مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مضيفا أن ‏كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد بالوزارة قد تم تدريبهم على حزم البرامج ‏التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية ‏الاقتصادية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز المركزي ‏للتنظيم والادارة – معهد نظم معلومات القوات المسلحة.‏

ومن الجدير بالذكر ان أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة من اهم ‏الوظائف وهي رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس ‏الادارة المركزية للأدارة الاستراتيجية، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية ‏والادارية .

من جانبهم اثنى اعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد ‏بالعاصمة الادارية لانعقاد لجنة الاختيار ، موضحين ان المقر سوف يكون ‏اضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الاخرى التي تم ميكنتها ، وأن ما يحدث ‏من انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما ‏تتضمنه من التحول الرقمي للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الامثل ‏الذي يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الانتاجية والتميز في الاداء.‏