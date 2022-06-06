التموين تبدأ تفعيل لجان إختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بانعقاد لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وأكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية في بيان اليوم أن اجراء اختيار القيادات الجديدة بالعاصمة الإدارية يأتي للتأكيد أن مقر الوزارة بها أصبح جاهزا للعمل ومهيئ لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيا وفنيا وتكنولوجياً لإجراء كل الاعمال به.
موضحاً ان انعقاد اللجنة يأتي في أطار بدء الوزارة التشغيل التجريبي وأطلاق حزمة من الأعمال داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة ومنها بدء تفعيل منظومة GFMIS ومنظومة PAY ROLL والخاصة بحساب مرتبات العاملين بالوزارة .
و أكد أنه تم اجراء العمليات الخاصة بها لمرتبات شهر يونيو الجاري من مقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، مضيفا أن كل المنتقلين للعمل بالمقر الجديد بالوزارة قد تم تدريبهم على حزم البرامج التدريبية العامة والتخصصية من خلال التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – معهد نظم معلومات القوات المسلحة.
ومن الجدير بالذكر ان أولى لجان اختيار الوظائف القيادية تضم ثلاثة من اهم الوظائف وهي رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، رئيس الادارة المركزية للأدارة الاستراتيجية، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية .
من جانبهم اثنى اعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد بالعاصمة الادارية لانعقاد لجنة الاختيار ، موضحين ان المقر سوف يكون اضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الاخرى التي تم ميكنتها ، وأن ما يحدث من انتقال الحكومة للعاصمة الادارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية بما تتضمنه من التحول الرقمي للدولة المصرية وتوفير بيئة ومناخ العمل الامثل الذي يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الانتاجية والتميز في الاداء.