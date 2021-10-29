«التموين» تبدأ تسليم سلع نوفمبر لمنافذ الصرف.. وفتح مخازن الجملة اليوم الجمعة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تسليم مقررات شهر نوفمبر لدى منافذ البيع بالمجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي تمهيدا لطرحها على البطاقات البالغ عددها21 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مواطن، حيث تبدأ عمليات الصرف بداية من يوم الاثنين المقبل والموافق 1 نوفمبر 2021 .

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر جميع سلع البطاقات التموينية بكميات كبيرة وأن هناك مخزونًا إستراتيجيًّا يتجاوز الـ3 أشهر وأن مخزون الزيت والأرز يكفي 5 أشهر.

من جهته قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم فتح جميع فروع الجملة اليوم الجمعة رغم أنه يوم عطلة رسمية.

وأضاف عاطف أنه تم البدء بصرف الحصة المقدمة 25%، وهي الاستعاضة الأولى لشهر نوفمبر، بحيث تصبح متاحة لبقالي التموين ومنافذ جمعيتي لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية.

في هذا السياق قامت وزارة التموين ممثلة في المركز الإعلامي للوزارة، صباح اليوم الجمعة، بجولة تفقّدية على مخازن شركات الجملة بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي، وعلاء فتحي العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، وحسن أحمد مدير عام الإستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، ووائل عبد الله مدير مشروع جمعيتي في المصرية لتجارة الجملة.

وقال علاء فتحي، العضو المنتدب للشئون التجارية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، خلال جولة تفقدية، صباح اليوم الجمعة، على فرع جملة الهرم التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة أن جميع السلع المطروحة على منظومة التموين والبالغ عددها 28 سلعة متاحة بجميع المخازن والفروع، وهناك التزام كامل بالاسعار المعلنة .

وأكد فتحي أنه يتم توفير جميع السلع الأساسية بأسعار أقل من القطاع الخاص، حيث يتم طرح كيلو السكر على المنظومة التموينية بسعر 8.5 جنيه، والمخزون 5 أشهر، والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد والمخزون الخاص به 3 أشهر، والدقيق بسعر 7.5 جنيه.

وأوضح فتحي أنه يتم ضخ 70 ألف طن زيت شهريًّا على مستوي الجمهورية، ونصيب الشركة المصرية لتجارة الجملة 28 ألف طن،

كما أن المخزون الإستراتيجي يكفي 5 أشهر ، مشيرًا إلي أنه يتم طرح العبوة اللتر بسعر 25 جنيهًا، والعبوة 800 مللي بسعر 20 جنيهًا، وتحريك الاسعار في الزيت جاء نتيجة التضخمات العالمية .

وأشار إلى أن التاجر يحصل على حصته من الزيت بمعدل 50% من عبوة 1 لتر و50% من عبوة 800 مللي، ويحق لكل فرد الحصول على زجاجة واحدة من الزيت بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة التموينية.

وقال حسن أحمد، مدير عام الإستراتيجية بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن إستراتيجية الشركة توفير كل السلع التموينية لشهر نوفمبر القادم بمخزون كافي .

بينما أكد وائل عبد الله، مدير مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة يتبعها 3 آلاف منفذ جمعيتي، منها 650 منفذًا في محافظة الجيزة.

وأوضح هشام الديجوي، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن المحافظة تضم 1900 بقال تمويني و400 منفذ جمعيتي، ويتم طرح جميع السلع التموينية المطروحة على البطاقات التموينية في تلك الفروع.

في هذا السياق أكد هاني مكي، صاحب منفذ جمعيتي بالجيزة، أنه يقوم بصرف سلع تموينية لنحو ألف بطاقة تموينية، كما أن أبرز السلع التموينية التي يتم صرفها هي الزيت والسكر والأرز والمكرونة ومساحيق الغسيل والصلصة ومرقة الدجاج والخل والمربى.