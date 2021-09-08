التموين تبدأ استعدادات إقامة معارض «أهلا مدارس» فى المحافظات

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تجرى حاليًا استعدادات مكثفة فى مختلف قطاعات الوزارة وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن سرعة التحضير والتجهيز لمعرض «أهلا مدارس» وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية، والذى يبدأ يوم 16 سبتمبر الجارى ويستمر لمدة شهر ونصف، بقاعة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

مشاركة جهاز حماية المستهلك والشركة القابضة للصناعات الغذائية

وقالت المصادر لـ «المال» إن معرض أهلا مدارس 2021 سيتم تنظيمه من خلال جهاز حماية المستهلك وذلك بعد تقديم المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك طلب إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين بتولى الجهاز تنظيمه، موضحة أن المعرض سيتم خلاله طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى لجميع المراحل التعليمية وبأسعار أقل من مثبلاتها فى الأسواق المحلية بنسبة لا تقل عن %25، وذلك بهدف تشجيع المنتج المحلى والمصانع المصرية.

يذكر أن قطاع التجارة الداخلية كان هو المسئول عن تنظيم وإقامة معرض «أهلا مدارس» وذلك بالتعاون مع الإتحاد العام للغرف التجارية.

وأضافت المصادر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة، وأيضا توفير المنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب من منتجات المربى والعسل وكافة مستلزمات الغذائية.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين مشاركة فى معرض أهلا مدارس وذلك من خلال الشركات الغذائية التابعة لها مثل شركة مخابز القاهرة الكبرى، وشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، كذلك جهاز حماية المستهلك والذى سيعمل على التأكد من جودة وصلاحية كافة المنتجات والسلع المطروحة فى المعارض المستهدف إقامتها فى المحافظات.

كان المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية فى القاهرة أعلن فى بيان منذ أيام عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال إطلاق معارض أهلا مدارس، بكافة المحافظات، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

وقال العربى إن الغرف التجارية بالمحافظات اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم معرض أهلا مدارس وذلك من خلال تقديم تخفيضات تتراوح بين 30 إلى %50 على كافة مستلزمات المدارس بما فى ذلك الملابس والأحذية والمنتجات الجلدية، بالإضافة إلى الحاسبات الآلية ومسلتلزماتها، وسيتم توفير كافة السلع من المنتج والمورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس على متوسط الأسعار.

يشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقيم معرض أهلا مدارس بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية وذلك قبل بداية العام الدراسى كل عام، وكان معرض أهلا مدارس فى العام الماضى شهد إقامة 19 معرضا رئيسيا فى 12 محافظة بمشاركة 175 شركة فى مختلف القطاعات، إضافة إلى 21 معرضا متنقلا.