«التموين» تبحث مع المالية مخصصات اضافة المواليد الجدد

كان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد كشف فى إنفوجراف نشره أغسطس الماضي، عن زيادة حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، على مصيلحي، إنه تم عمل مذكرة ودراسة عن إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية، وجار مناقشته مع محمد معيط، وزير المالية لتدبير التمويل اللازم.

أضاف وزير التموين لـ«المال»، على هامش الندوة التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندي، أن الوزارة لا تريد تقليل حجم الدعم، بل تريد توجيهه للفئات الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أنه يبلغ العام المالى الحالى 89 مليار جنيه، بينما بلغ العام المالى الماضى 86 مليارا.

كان المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، قد كشف فى إنفوجراف نشره أغسطس الماضي، عن زيادة حجم إنفاق الدولة على دعم السلع التموينية ليصل إلى 89 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى (2019/2020)، مقابل 86.2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الماضى (2018/2019).