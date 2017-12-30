التموين تبحث مراجعة حصة الدقيق لمحافظة أسيوط

محمد مجدي أجرى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمنافذ السلع الغذائية والتموينية التابعة للشركة المصرية للجملة، برفقة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط. واطمأن خلالها على توافر السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها، واستعرض مدير الفرع…

محمد مجدي

أجرى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، جولة تفقدية لمنافذ السلع الغذائية والتموينية التابعة للشركة المصرية للجملة، برفقة المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط.

واطمأن خلالها على توافر السلع التموينية واللحوم والدواجن بأنواعها، واستعرض مدير الفرع خلال الجولة التزام المنتجين بكتابة الأسعار على الأرز والسكر، وكتابة الأسعار على جميع السلع تطبيقا للقرار الوزاري 330، كما تفقد الوزير مخبز لإنتاج الخبز المدعم.

وبعد الجولة التفقدية، عقد اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة أسيوط، تناول خلاله مراجعة حصة المحافظة من الدقيق المدعم والتي تتجاوز نصيب الفرد من الخبز المدعم المقررة بـ 5 أرغفة لكل مواطن في ظل الطلب المتزايد على إنشاء المخابز البلدية، وتأكد من جودة الخبز المنتج، وتشديد العقوبات على المخالفين.

من جانبه، هنأ الدكتور علي المصيلحي الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، ودعا جموع الشعب المصري للالتفاف خلف القيادة السياسية لمواجهة الإرهاب واستكمال البناء.