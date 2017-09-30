التموين تبحث تفعيل منظومة الشكوى الإلكترونية

محمد مجدي عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورشة عمل ضمت مختلف القطاعات و مديريات التموين والتجارة الداخلية، لاستعراض آليات تنفيذ منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين. حضر الورشة اللواء عمر مدكور مستشار الوزير للمعلومات و الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الإلكترونية ب

محمد مجدي

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورشة عمل ضمت مختلف القطاعات و مديريات التموين والتجارة الداخلية، لاستعراض آليات تنفيذ منظومة الشكاوى الإلكترونية للمواطنين.

حضر الورشة اللواء عمر مدكور مستشار الوزير للمعلومات و الدكتور طارق الرفاعى مدير منظومة الشكاوى الإلكترونية بمجلس الوزراء والمهندس كرم خليفة مدير متابعة شكاوى الجهات الحكومية والعميد أحمد فاضل مدير متابعة شكاوى وزارة التموين بمجلس الوزراء.

وقال اللواء عمر مدكور، إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بسرعة التفاعل والرد على كافة شكاوى المواطنين الواردة من خلال بوابة الشكاوى الإلكترونية والخط الساخن للوزارة 19280، وكذا الواردة على الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية على فيسبوك .

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، أنه تم تدريب المشاركين في ورشة العمل على التعامل مع المنظومة واستقبال الشكاوى والرد عليها إلكترونيا بالتنسيق مع كافة القطاعات.

وأضاف أن تفعيل منظومة الشكاوى الإلكترونية التابعة لمجلس الوزراء تأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم 1855 الذي يضمن تعاطي كافة الوزارات والجهات الحكومية مع مشكلات المواطنين والرد عليها.

وأشاد الرفاعى خلال اللقاء بما شهدته منظومة الشكاوى الإلكترونية الخاصة بمشكلات وزارة التموين والتجارة الداخلية من تحسن في سرعة وجودة الردود المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تجاوبا ملموسا مع شكاوى إصدار بدل التالف والفاقد والفصل الإجتماعى وتحسن في خدمة إصدار بطاقات التموين الذكية المعطلة وفقا للإحصاءات التي قدمتها الوزارة.