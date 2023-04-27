التموين تبحث تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم قبل عيد الأضحي

أكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من اللحوم الحية والمجمدة سواء مع السودان أو اي منشأ اخر معتمد ويطبق المواصفات البيطرية والشرعية، لافتاً إلي أن الاحتياطي الاستراتيجي من اللحوم يكفي 24 شهرا.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ”المال” عن قيام الوزارة بالبحث مع شركة اتجاهات السودانية إجراءات تأمين وصول شحنات اللحوم المتعاقد عليها، موضحأ أن تلك الخطوة تأتي بعد التطورات الأخيرة التي تعصف بدولة السودان الشقيقة والتحديات التي قد تعوق تنفيذ بنود الاتفاق في الوقت الحالي.

يشار الي أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وقع اتفاق مع شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم الطازجة لمدة عامين بدءا من أول يناير 2022 وحتي يناير 2024.3

وأكد المصدر أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل مواجهة الطلب المتزايد على اللحوم التي يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة في ظل ارتفاع اسعار اللحوم البلدية لدي القطاع الخاص، خاصة مع اقتراب عيد الاضحى المبارك والذي يتزايد فيه معدلات شراء اللحوم والاضاحي.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 165 جنيها للكيلو الواحد للمواطنين عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، بكميات تتراوح من 25 إلي 30 طن يوميًا.

كما أن وزارة التموين تقوم بإتباع أعلي مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

يشار إلي أنه يتم استقدام اللحوم السودانية من خلال شركة اتجاهات السودانية، حيث يتم استقدام الماشية الحية من السودان إلي مجزر أبو سمبل لذبحها ثم إرسالها إلي محجر توشكي تمهيدًا لشحنها إلي المنافذ التموينية في محافظات الجمهورية، عبر الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين من خلال أسطول من السيارات المبردة بعدد 42 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و 4 و10 أطنان و حتى 25 طنا، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر.