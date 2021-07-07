اقتصاد وأسواق

«التموين»: بيع خراف الأضاحي بنظام القسط بحد أقصى 6 أشهر

للعاملين بالوزارات وقطاع الأعمال العام
محمد مجدي 6:05 م, الأربعاء, 7 يوليو 21 6:05 م, الأربعاء, 7 يوليو 21

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تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الشركة القابضة للصناعات الغذائية حول بيع الخراف الحية بالتقسيط، وقد جاء بالتقرير أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف تقوم بطرح الخراف الحية بالتقسيط لمدة 6 أشهر، وذلك للعاملين بالجهات التابعة للوزارات، وشركات قطاع الأعمال العام وفقا لعدد من الضوابط الآتية :-

1-إرسال الشركات التابعة للشركة القابضة بيانا بالأسعار للجهات المذكورة.

2- قيام الجهات بإرسال بيان بالأسماء والكميات المطلوبة للموظفين التابعين لها، ” سعر الكيلو قائم 65 جنيها” .

3- يتسلم الموظف استمارة يتعهد فيها بخصم المبالغ المطلوب منه شهريًا، وختمها بخاتم الجهة التي يتبعها واعتمادها وتوقيع المسئول بالشركة.

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4- تعهد من الجهة بإرسال شيك بقيمه القسط المحصل شهرياً من الموظفين التابعين لها إلى الشركات التابعة ” المجمعات الاستهلاكية “.

كما جاء بالتقرير الوارد بيان بالإجراءات التي سوف تتبع لنظام الكوبونات التي تم طرحها أمس، خلال المؤتمر الصحفي لمعالي الوزير للإعلان عن استعدادات العيد، أولها هي أن يكون الكوبونات توفرت في أفرع شركات توزيع السلع التابعة للقابضة للصناعات الغذائية (شركتي الجملة والمجمعات الاستهلاكية) والشركات التابعة لها بفئاتها المختلفة” 20 و50 و100 جنيه “.

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وأشار البيان إلى أن تلك الكوبونات تمكن المقتدرين من توفير احتياجات المواطنين من السلع، من خلال شرائها وتوزيعها عليهم لصرفها من المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت القابضة للصناعات الغذائية أن تلك الكوبونات قد أعدت بمواصفات خاصة لا يمكن تزويرها.

من جانبه، وجه وزير التموين ، الشركة القابضة الكشف الطبي على الخراف الحية قبل طرحها وكذلك توفير كل احتياجات المواطنين من السلع الأساسية واللحوم، وشدد علي ضخ كميات كبيرة من اللحوم في المجمعات الاستهلاكية هذه الفترة.

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وأشار أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إلى أن وزير التموين يتابع شخصياً عمليات الطرح اليومي للحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، ويتابع يوميا تسيير الحملات من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات على الأسواق.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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